Travis Verkaik se gana la vida saltando de edificios. Como propuesta de negocio para los prestamistas, quizá no sea la más fácil de vender.

Después de estudiar producción audiovisual en la universidad de Bristol, Verkaik empezó a hacer vídeos sobre el parkour, un deporte especializado y emocionante.

Pronto descubrió que podía ganar suficiente dinero a través de las redes sociales. Pero «esto fue algo que tuve que aprender por mi cuenta», afirma. «Por mucho que disfrutara de mi carrera, no me enseñó a generar capital directamente a partir de las redes sociales».

Empezar como influencer es barato, ya que muchos se graban a sí mismos en casa con un teléfono inteligente. Quienes empiezan a crear contenido también pueden acceder, en ocasiones, a subvenciones a través de plataformas como YouTube.

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Sin embargo, una vez que consiguen una audiencia lo suficientemente numerosa en internet, los creadores ambiciosos suelen necesitar más capital circulante para financiar mejores equipos audiovisuales, espacios de estudio, representantes y contables.

Los bancos tradicionales y las instituciones financieras han desconfiado de prestar dinero a los creadores de contenido, dadas las dimensiones habitualmente reducidas de sus negocios y el hecho de que cultivar una audiencia y una base de seguidores puede llevar tiempo, a veces muchos años. Los prestamistas y los inversores suelen querer ver alguna prueba de éxito antes de aceptar financiar sus proyectos.

La economía de los creadores

Este artículo forma parte de una serie del Financial Times sobre el vertiginoso auge de los creadores digitales y los influencers de las redes sociales, así como sobre la infraestructura multimillonaria que los respalda.

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El «gasto desmesurado» detrás de la economía de los creadores

«El problema para los creadores que están empezando, como Travis, es que se trata de mantenerse a flote. Existe una brecha de financiación para los creadores», afirma su representante, Matt Ramsden, de IndyStudios.

Sin embargo, a medida que aumentan los ingresos de los influencers —procedentes de los ingresos publicitarios compartidos y de los patrocinios de marcas de productos—, resulta cada vez más difícil ignorarlos, y están interviniendo prestamistas más especializados.

«La comunidad financiera ha empezado a reconocer a los creadores como empresas propiamente dichas», afirma Ben Woods, responsable de la economía de los creadores en Enders Analysis.

Uno de los atractivos para los prestamistas y los inversores es que pueden conocer cuánto ganan los creadores en YouTube. El software AdSense permite a los financiadores hacer un seguimiento de los datos de visualización de la audiencia y de los ingresos publicitarios. Los financiadores especializados pueden ofrecer financiación a cambio de una parte de los ingresos futuros. En ocasiones, recaudan los ingresos brutos mensuales de los creadores y les transfieren los ingresos netos una vez deducidas las comisiones de financiación.

Samuel Oiknine, socio director de Sekura Asset Management, empezó a conceder préstamos a creadores este año y espera ampliar la financiación hasta los 100 millones de dólares en 2027. Calcula que dos tercios de la financiación de Sekura destinada a creadores se dirigen a los que trabajan en YouTube, mientras que el tercio restante se distribuye entre usuarios de TikTok, Instagram y Twitch, una plataforma de retransmisiones en directo propiedad de Amazon.

Las oportunidades también están atrayendo a algunas de las personas más ricas del mundo. Viewture, respaldada por Lingotto Investment Management, de la familia Agnelli, y por el multimillonario empresario deportivo David Blitzer, ha concedido préstamos de entre 12.000 dólares y más de 10 millones de dólares a unos 50 creadores de contenido, entre ellos The Sidemen. Los creadores que son clientes deben tener ingresos de al menos 3.000 dólares mensuales.

«Podemos evaluar cada caso y considerar a creadores con todo tipo de experiencia», afirma Jason Kingston-Brown, director ejecutivo comercial de Viewture.

Sekura establece un umbral más alto y se dirige a creadores con ingresos anuales de un millón de dólares. Oiknine solía limitar la financiación a un máximo de dos millones de dólares, pero un nuevo fondo con la empresa suiza de tecnología financiera Copyright Capital ofrecerá cantidades mayores a quienes cumplan los requisitos.

No todos los financiadores de creadores tienen criterios tan estrictos. Michael Bizenov, socio director de Sound Royalties, lleva más de una década centrado en la financiación de la industria musical y recientemente ha empezado a trabajar con vídeos. Concede préstamos a creadores y propietarios de canales que llevan al menos un año en el programa de socios de YouTube y ganan 3.000 dólares mensuales o más en la plataforma de vídeo. «Intentamos ofrecer financiación que favorezca a los creadores», afirma.

Los creadores suelen necesitar financiación cuando empiezan a producir vídeos más largos y de manera más profesional, un formato impulsado por la expansión de YouTube hacia los televisores inteligentes. Algunos programas destacados de YouTube, como MrBeast, Sidemen y Pop the Balloon, han pasado a plataformas de streaming con mayor financiación, como Amazon Prime y Netflix.

«Los creadores del segmento medio y alto ya no son trabajadores por cuenta propia. Tienen equipos numerosos y también han diversificado sus fuentes de ingresos», señala Neil Waller, cofundador de Whalar Group, una agencia que conecta marcas con creadores. «Así que, de repente, parecen una pequeña o mediana empresa».

Los creadores más consolidados también empiezan a despertar el interés de las empresas de capital inversión que buscan hacerse con catálogos importantes de contenido antiguo. «Algunos de estos creadores con más experiencia están empezando a agotarse y quieren salir del negocio. Las empresas de capital inversión quieren reunir los derechos de episodios antiguos y distribuirlos», añade Woods, de Enders Analysis.

Verkaik afirma que su contenido empieza a ganar cierta popularidad. Un vídeo publicado en YouTube en junio —en el que persigue quesos que ruedan cuesta abajo por una empinada colina en Gloucestershire— obtuvo 140.000 visualizaciones. Una versión corta recibió más de cinco millones de visitas. Espera conseguir financiación de inversores para un canal de YouTube dedicado al parkour.

«La aparición de todos estos programas de fondos para creadores ha sido una enorme bendición para personas como yo», afirma. «Ha convertido un sueño en realidad».

Alan Livsey. Derechos de autor El Financial Times Limited Categoría: 2026. Todos los derechos reservados.

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