El presidente de, arremetió en la noche de fin de año contra elpor haber obtenido la ciudadanía francesa e incluso aprovechó para afirmar quesufre un "grave problema de delincuencia" por culpa de la inmigración.

En un mensaje colocado en su red de Truth Social, el presidente estadounidense afirma que el hecho de que George y Amal Clooney hayan accedido a la nacionalidad francesa es una "buena noticia" porque son "dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos".

"Se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy similar a la que tuvimos con el somnoliento Joe Biden", dice el presidente Trump.

"¿Recuerdan cuando Clooney abandonó a Joe durante una recaudación de fondos, solo para pasarse al bando de otra candidata estelar, Jamala(K!)"?, dice Trump, para quien "Clooney recibió más publicidad por su política que por sus escasas y mediocres películas. No era una estrella de cine en absoluto, era simplemente un tipo normal que se quejaba constantemente del sentido común en política".

El actor estadounidense George Clooney, su mujer Amal Alamuddin (nacida en el Líbano) y sus dos hijos en común, Ella y Alexander (ambos nacidos en el Reino Unido) han obtenido la nacionalidad francesa por decreto, según consta en el Diario Oficial de la República francesa en un decreto aprobado el pasado 26 de diciembre.

El ministerio francés de Exteriores justificó la concesión de la nacionalidad francesa a George Clooney y su familia por su contribución, gracias a la notoriedad del actor estadounidense, a la influencia y a la imagen internacional de Francia.

En Francia, Clooney ha sido condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2016 y tanto él como su mujer tienen una "residencia permanente", en concreto una gran propiedad en la localidad de Brignoles, en la Costa Azul.