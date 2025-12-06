Temístocles Montás advierte riesgos de debilitar la democracia y dejar avanzar a la “nueva derecha”

El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, considera que ante un nuevo escenario internacional, caracterizado por la polarización y la desinformación, se debe insistir en el fortalecimiento de la cultura democrática, lo que considera tarea esencial de quienes creen en la libertad, la justicia y la dignidad del ser humano y del peligro que entraña dejar avanzar a la “nueva derecha”.

“Educar en el pensamiento crítico, proteger la prensa libre y cultivar el respeto al disenso”, son de las acciones recomendadas por Montás en el artículo titulado "Del fantasma del comunismo al fantasma de la nueva derecha: el miedo como instrumento político”, publicado en la Vanguardia del Pueblo, diario partidista que se remonta a los tiempos de don Juan Bosch.

“El avance de la nueva derecha representa una amenaza sistémica para las democracias liberales contemporáneas. Su estrategia consiste en debilitar los fundamentos de la democracia, la tolerancia, la verdad, la empatía y el respeto a las minorías, mientras conserva las apariencias electorales”, apuntó Montás en su escrito.

Considera que la ahora denominada nueva derecha socava la confianza en las instituciones, erosiona la verdad pública, legitima el autoritarismo emocional y promueve una regresión cívica donde el pluralismo y la deliberación se sustituyen por la obediencia al líder y la polarización constante.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Afirmar que “hoy el fantasma que recorre el mundo es el de la nueva derecha” es reconocer que vivimos una época donde la emoción ha desplazado a la razón y la nostalgia al progreso, acotó el vicepresidente del PLD.

En su articulo Temístocles Montás cita a la politóloga argentina Antonella Marty, quien sostiene en un trabajo de reciente publicación que esta corriente (la nueva derecha) no constituye una ideología estructurada, sino una coalición de mitos, emociones y resentimientos que explota el malestar social contemporáneo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más