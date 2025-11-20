El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, la cual busca garantizar la calidad y la ética en el ejercicio de la contaduría pública en un entorno económico cada vez más complejo y globalizado.

La iniciativa legislativa propuesta por los senadores Pedro Manuel Catrain Bonilla, Julito Fulcar Encarnación y Cristóbal Venerado Castillo, tiene el propósito de regular la profesión contable en República Dominicana.

El texto indica que la creación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados se enmarca en la necesidad de fortalecer la profesión contable en el país, promoviendo la calidad, la ética y la transparencia en el ejercicio profesional, lo cual permitirá “mejorar la confianza de los ciudadanos y las empresas en la información financiera, y a su vez, contribuir al desarrollo económico y social del país”.

Además, argumenta que la profesión contable carece de un marco regulatorio claro y preciso y que la falta de regulación y supervisión efectiva puede generar riesgos para la economía y la sociedad.

La propuesta de creación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados como entidad con personería jurídica y patrimonio propio regulará la profesión contable, garantizará la calidad y ética en el ejercicio de la contaduría pública, la protección de los intereses de los contadores públicos autorizados y la promoción de su desarrollo.

Otras Iniciativas Aprobadas

En la jornada de este miércoles, el Pleno del Senado aprobó en segunda lectura la ley que establece la obligatoriedad del uso de sistemas de energía o dispositivos de emergencia en ascensores o elevadores verticales, iniciativa propuesta por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.

La pieza señala la necesidad de instalar un sistema de energía en los ascensores o elevadores verticales de edificaciones públicas y privadas, a fin de que cuenten con un dispositivo de emergencia que asegure su funcionamiento ante fallos o interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, en virtud de sus reglamentos vigentes, establece disposiciones sobre la instalación, uso y capacidades necesarias de los ascensores para cada espacio. Sin embargo, dichas normas no incluyen la exigencia de un sistema de prevención frente a fallas en el suministro eléctrico, lo que genera una situación de vulnerabilidad para los usuarios en caso de interrupción del servicio.

En única lectura, los asambleístas aprobaron varias iniciativas de interés general, entre estas, la resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader, disponer la reconstrucción del estadio de béisbol en el distrito municipal de Pedro García, municipio de Santiago, provincia del mismo nombre, a solicitud del senador Daniel Rivera.

Además, se aprobó la resolución que reconoce a la Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera por sus 60 años de trayectoria en favor del desarrollo de la comunicación en República Dominicana, propuesta del senador por la provincia Peravia, Julito Fulcar Encarnación.

Otra iniciativa aprobada fue la resolución que solicita al presidente Luis Abinader disponer el acondicionamiento y asfaltado de la carretera que conecta el distrito municipal de Las Lagunas de Nisibón, con los Parajes del Maicillo y Uvero Alto, municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

También, el Pleno aprobó la resolución que solicita al presidente que disponga el acondicionamiento y asfaltado de la carretera que comunica el paraje de las Vacamas con el cuartel de la Armada Dominicana, ubicado en la Playa La Vacamas, en el distrito municipal de las Lagunas de Nisibón, municipio de Higüey, provincia La Altagracia. Ambas propuestas son del senador Rafael Barón Duluc.

De igual forma, fueron aprobadas las resoluciones que solicitan a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, disponer la instalación de un destacamento policial que preste servicio a los sectores del ensanche Quisqueya, Savica Villa España, Villa Pereira, los Multis, las Orquídeas, ensanche Quisqueya Nueva y los Colonos, en el municipio de La Romana, provincia La Romana, propuesta del senador Eduard Alexis Espiritusanto; así como la instalación de un destacamento policial en el Barrio de Villa Olga, del municipio de Santiago, provincia Santiago, presentada por el senador Daniel Rivera.

Previo al inicio de la sesión, los senadores guardaron un minuto de silencio por Rolando Reinoso, asesor de la provincia Duarte, así como por el coronel Lucio Francisco Vargas, fallecido en un incendio en el destacamento en la región del Cibao y por el profesor Alejandro Jiménez.

