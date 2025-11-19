Mónika Despradel García, bailarina clásica y presidenta de la Fundación Nido de Ángeles, es la hija de Fidelio Despradel Roque y Olga García, y dice que su padre izquierdista, guerrillero, político y promotor del socialismo, ha sido siempre un hombre feliz, a quien nunca ha visto amargado y que ha sido leal a su pensamiento de justicia social y libertad para el pueblo dominicano.

Entiende que la lucha política de su padre en el Movimiento 14 de Junio, junto a Manolo Tavárez Justo y muchos otros que fueron de ese movimiento, valió la pena, pese al sacrificio que Manolo, Fidelio y todos los demás tuvieron que sufrir.

Dice que Juan Miguel Román, Manolo Tavárez Justo, Fidelio Despradel y tantos hombres que lucharon desde la caída de la dictadura de Trujillo hasta la derrota de Balaguer en 1978, eran hombres jóvenes, educados, con un gran futuro por delante, valientes y hasta hermosos, que decidieron darlo todo por la libertad y por el bienestar del pueblo dominicano.

Dice que su padre estuvo en la cárcel, en el exilio, y fue perseguido durante muchos años, pero nunca cambió sus pensamientos, nunca ha dejado de lucha ni ha demostrado y admitido que fue vencido, y que la admiración que siente por su padre es muy grande, porque la relación con él fue siempre de mucha calidad y de mucha calidez, y de grandes enseñanzas.

Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO.

“Mi padre ha sido un hombre coherente, que siempre me dijo que tu debes aceptar tu realidad y vivirla con la frente en alto, porque todo lo que él hizo ha valido la pena”, dijo, al tiempo de considerar que su presidencia de la Fundación Nino de Ángeles la realiza por las enseñanzas de su padre y de su madre, Olga García, que fue siempre un soporte en la lucha de su padre.

Dijo que su padre desapareció por tres años, en una ocasión, y al reencontrase con él siempre fue con la misma calidez y entusiasmo. También recuerda que sus hermanos mayores, Fidelio Arturo y Manuel Aurelio Despradel García, han sido siempre testigos del amor, la dedicación, lealtad de su padre, incluso con las diferencias políticas que pudiera tener con sus otros hermanos, a los que también adora.

Entiende que su padre nunca ha sido violento, pese a que escogió las armas en la guerrilla, y que en su propio desarrollo el nombre de su padre ha sido esencial para ella. Sostiene que hoy día “no creo que papi esté abrazado al socialismo y al comunismo”, por los muchos cambios políticos que ha habido, y que más bien se identifica con la democracia, como miembro y dirigente que es del partido Alianza País.

Mónika Despradel fue entrevistada por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices? que se difunde todos los días por AcentoTV.

