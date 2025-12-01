La diputada del partido la Fuerza del Pueblo (FP), por la circunscripción No. 1 del Distrito Nacional, Selinée Méndez, destacó la participación ciudadana en la Marcha del Pueblo realizada este domingo, asegurando que la acción “confirma la fortaleza del liderazgo” de Leonel Fernández.

Méndez manifestó que la participación de las personas durante el recorrido en la avenida Nicolás de Ovando “es un grito colectivo que el Gobierno no puede seguir ignorando”, indicando que miles de dominicanos salieron a las calles en reclamo al alto costo de la vida, la inseguridad y el deterioro de los servicios básicos.

Durante todo el trayecto, ciudadanos levantaron pancartas y expresaron su respaldo a la Fuerza del Pueblo.

“Cada rostro que vimos en esta marcha es una historia de lucha. Por ellos marchamos, por ellos alzamos la voz y por ellos seguiremos trabajando con responsabilidad desde el Congreso,” manifestó la legisladora.

La marcha, encabezada por el presidente del FP, Leonel Fernández, fue descrita por los organizadores como "una marcha del pueblo dominicano que está cansado, que exige respuestas y que se levanta en dignidad".

La manifestación se fundamentó en reclamos sociales, como el encarecimiento de los alimentos, la falta de indexación salarial, la escasez de agua potable, el deterioro de los servicios públicos, el alto costo de los medicamentos, la inseguridad y el incumplimiento de compromisos oficiales con los productores y comunidades vulnerables.

