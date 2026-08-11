En los últimos años, las relaciones entre la República Dominicana y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han alcanzado un nivel de cooperación sin precedentes, posicionando al país caribeño como un socio estratégico y un nodo clave de conectividad hacia las Américas y Europa . Esta relación se verá fortalecida con la celebración de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe (WGS LAC) , que tendrá lugar en Cap Cana los días 20 y 21 de noviembre de 2026.

Un hub logístico y de conectividad de clase Mundial

La República Dominicana se ha consolidado como el segundo centro logístico más importante de la región después de Panamá. Un pilar fundamental de esta estrategia es la inversión de DP World , que ha anunciado más de US$900 millones adicionales para la expansión del Puerto de Caucedo . Esta infraestructura se complementa con una alianza entre el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, DP World y Emirates Airline para crear un hub aéreo y marítimo integrado .

La elección de la República Dominicana por segunda vez como sede regional de la World Governments Summit subraya la confianza de los EAU en las capacidades institucionales dominicanas . El evento reunirá a líderes para debatir sobre transformación digital, sostenibilidad, seguridad alimentaria y resiliencia económica . Según el embajador Renso Herrerafranco, esta cumbre servirá como catalizador para consolidar proyectos de intercambio gubernamental y atraer nuevas inversiones .

Liderazgo en la agenda energética y economía azul

Previo a la cumbre de noviembre, el país será el epicentro de la agenda energética global en octubre de 2026 , al acoger las reuniones de IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables) y la Reunión Ministerial de OLADE . En estos encuentros se presentará la Alianza para el Avance de las Energías Renovables en América Latina y el Caribe (PARLAC).

Además, se impulsa una cooperación triangular entre la República Dominicana, los EAU y Seychelles enfocada en la economía azul . Esta alianza busca compartir experiencias en la restauración de arrecifes de coral, protección de manglares y resiliencia costera, integrando la tecnología emiratí con la experiencia marina de las naciones insulares.

Sectores Prioritarios para la inversión emiratí

El país busca atraer capital emiratí en sectores estratégicos, explica del diplomático, tales como:

Logística y zonas francas: Aprovechando que la República Dominicana será sede del encuentro global de la Organización Mundial de Zonas Francas en 2027 .

Minería: Especialmente en la extracción de oro (mina Pueblo Viejo) y el potencial desarrollo de tierras raras y minerales críticos .

Turismo y energía: Fortaleciendo la infraestructura de alto nivel y proyectos de energía verde .

Diplomacia económica y cultural

Con la mirada puesta en la Meta RD 2036, que busca duplicar el tamaño de la economía dominicana, el gobierno ha extendido una invitación a los inversionistas del Golfo a sumarse a este proceso de transformación.

La estrategia diplomática no se limita a lo comercial. Se trabaja en la creación de un centro de cultura y lengua árabe en el país, reconociendo la herencia de la comunidad árabe local . Asimismo, se gestiona que los EAU sean el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro .

Con la mirada puesta en la Meta RD 2036 , que busca duplicar el tamaño de la economía dominicana , el gobierno ha extendido una invitación a los inversionistas del Golfo a sumarse a este proceso de transformación . Como señala el embajador Herrerafranco, el país ofrece estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica, consolidándose como una "historia de éxito en construcción" en el hemisferio occidental .

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