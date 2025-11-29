En Santo Domingo Norte, la jornada estuvo encabezada por Isidro Torres, presidente del PRM en este municipio, quien lideró las acciones desarrolladas en Sabana Perdida, Villa Mella, Los Guaricanos, El Higüero y otros sectores.
Torres, a través de una nota, exhortó a la ciudadanía a integrarse activamente al proceso, destacando que la participación masiva contribuye a fortalecer la organización política "que ha devuelto la esperanza a la población dominicana".
El dirigente explicó que la iniciativa se realiza mediante una moderna plataforma digital con validación biométrica, disponible en la página PRM Verifícate, la cual permite a los militantes confirmar su estatus y a los nuevos interesados registrarse utilizando cualquier dispositivo inteligente, ya sea teléfono móvil, tableta o computadora. Este mecanismo garantiza mayor seguridad, transparencia y eficiencia en la actualización del padrón partidario.
La jornada reafirmó el compromiso del PRM con la defensa de la gestión del presidente Luis Abinader y con los principios que han guiado al partido desde su fundación: transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y prioridad a la gente.
Asimismo, la organización invitó a sus militantes, simpatizantes y a toda la sociedad a mantenerse participando activamente en los procesos internos y a estar atentos a las próximas convocatorias relacionadas con las elecciones internas de 2026 y la definición de candidaturas para 2027.
Con esta iniciativa, el Partido Revolucionario Moderno demuestra una vez más su madurez institucional, vocación democrática y firme compromiso con el fortalecimiento de su liderazgo político y su vinculación con la sociedad, creando espacios modernos, abiertos y participativos que consolidan la unidad y proyección del partido hacia el futuro
