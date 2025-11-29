El Partido Revolucionario Moderno (PRM) dejó formalmente iniciada este sábado la jornada nacional Verifícate, un amplio proceso de inscripción y actualización del padrón que se ejecuta de manera simultánea en todo el territorio nacional y en las seccionales del exterior.

En Santo Domingo Norte, la jornada estuvo encabezada por Isidro Torres, presidente del PRM en este municipio, quien lideró las acciones desarrolladas en Sabana Perdida, Villa Mella, Los Guaricanos, El Higüero y otros sectores.

Torres, a través de una nota, exhortó a la ciudadanía a integrarse activamente al proceso, destacando que la participación masiva contribuye a fortalecer la organización política "que ha devuelto la esperanza a la población dominicana".

El dirigente explicó que la iniciativa se realiza mediante una moderna plataforma digital con validación biométrica, disponible en la página PRM Verifícate, la cual permite a los militantes confirmar su estatus y a los nuevos interesados registrarse utilizando cualquier dispositivo inteligente, ya sea teléfono móvil, tableta o computadora. Este mecanismo garantiza mayor seguridad, transparencia y eficiencia en la actualización del padrón partidario.

La jornada reafirmó el compromiso del PRM con la defensa de la gestión del presidente Luis Abinader y con los principios que han guiado al partido desde su fundación: transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y prioridad a la gente.

Asimismo, la organización invitó a sus militantes, simpatizantes y a toda la sociedad a mantenerse participando activamente en los procesos internos y a estar atentos a las próximas convocatorias relacionadas con las elecciones internas de 2026 y la definición de candidaturas para 2027.

Con esta iniciativa, el Partido Revolucionario Moderno demuestra una vez más su madurez institucional, vocación democrática y firme compromiso con el fortalecimiento de su liderazgo político y su vinculación con la sociedad, creando espacios modernos, abiertos y participativos que consolidan la unidad y proyección del partido hacia el futuro