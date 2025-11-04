Zohran Mamdani, un migrante de padres indios y nacido en Uganda, podría ser elegido este martes 4 de noviembre alcalde de Nueva York, ya que supera por mucho a sus competidores el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa.

Así lo sostiene el profesor y activista de la comunidad dominicana Luis Tejada, que fue entrevistado por Gustavo Olivo Peña en el programa A Partir de Ahora, de Acento TV.

La comunidad dominicana, sobre todo los dueños de pequeños negocios y trabajadores, se han mostrado a favor del candidato Mamdani.

De 34 años, residente en Estados Unidos desde los 7 años, Mamdani ha tenido una exitosa carrera política, gracias al un discurso que le han dado apoyo de varios grupos neoyorquinos: afroamericanos, hispanoamericanos, jóvenes judíos y la comunidad procedente de La India, país de sus padres.

Desde 2020 es miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York. Es dirigente de Socialistas Democráticos de América (DSA) y del Club de Islámico Democrático de Nueva York. Su candidatura la obtuvo en las primarias del Partido Demócrata, aunque no es miembro de esa organización.

El profesor Luis Tejada explicó que el programa de Zohran Mamdani, está dirigido a mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora, mediante un sistema de transporte de autobuses gratuito, construcción de viviendas de bajo costo, entre otros programas.

Pese a la dura campaña lanzada en su contra por el Partido Republicano, bajo el liderato de Donald Trump, Mamdani cuenta con un apoyo amplio y firme para los comicios de este martes.

Gustavo Olivo Peña y Luis Tejada.

