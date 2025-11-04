El vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, aclaró que la propuesta presentada por la congresista oficialista Carmen Ligia Barceló, que busca establecer un tope de seis meses a la cesantía laboral, no representa la posición oficial del partido.

Díaz explicó que la diputada por Hato Mayor está en pleno derecho de someter y defender cualquier iniciativa legislativa, pero precisó que el bloque oficialista está unificado en torno a mantener los derechos adquiridos de los trabajadores.

La propuesta de Barceló se analiza actualmente en una comisión especial de trabajo, junto a otras tres iniciativas relacionadas con la reforma al Código Laboral.

Lo que propuso Carmen Ligia Barceló

La diputada Carmen Ligia Barceló, del PRM, aclaró que su propuesta sobre la cesantía no busca eliminar ni limitar derechos de los trabajadores.

“La cesantía no se elimina, se moderniza para fortalecer el tejido productivo nacional. Nuestra propuesta es poner un tope a la cesantía de seis meses de salario, para garantizar la viabilidad de las micro y pequeñas empresas. Las micro y pequeñas empresas, que son las responsables del 60 % del empleo formal en la República Dominicana, están limitadas en su crecimiento por la gran carga de costo que tienen para operar, en la que se incluye la cesantía”, expresó.

“Lo que propongo es abrir un diálogo responsable, transparente y sincero, donde se escuche a los microempresarios y sus propuestas de modificación de la cesantía, tanto para garantizar su permanencia como subsidio de los empleados que pierden su trabajo, pero sin constituirse en un límite al crecimiento del tejido empresarial que mueve el aparato productivo nacional”, agregó la legisladora.

