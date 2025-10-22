El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dispuso la suspensión de labores en las oficinas de su sede nacional este miércoles, debido a las condiciones climáticas generadas por el paso del fenómeno meteorológico.

Mediante un comunicado, el partido morado reiteró su llamado a miembros, dirigentes y al pueblo en general, mantenerse atentos a las informaciones y orientaciones sobre la evolución de la tormenta tropical Melissa que la mañana de hoy se localizaba unos 500 kilómetros al sur-suroeste de la isla La Española.

Además, el PLD recomendó seguir las orientaciones de las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y mantenerse atentos a los boletines del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet)

Asimismo, las orientaciones emanadas de la dirección del PLD instruyen a sus dirigentes a ponerse a disposición de los organismos de auxilio, como lo dispuso el secretario general, Johnny Pujols en una comunicación dada a conocer la tarde del martes.

Las autoridades exhortaron a la población dominicana a que no bajen la guardia, aunque vean una disminución en la intensidad de las lluvias, ya que la tormenta tropical Melissa está casi estacionaria y podría convertirse en huracán, aumentando la velocidad de sus vientos y la nubosidad.

El COE mantiene ocho provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, 11 en amarilla y cuatro en verde, debido a que el informe del Indomet, establece que la tormenta tropical Melissa, se encuentra aproximadamente a unos 495 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití).

