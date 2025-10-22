El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que la tormenta tropical Melissa, podría convertirse en huracán categoría uno mañana jueves y que mantiene 24 provincias bajo alerta.

Asimismo, dijo que de acuerdo con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), debido a las fuertes lluvias unos 24 acueductos están fuera de servicio total, afectando a 346,401 usuarios.

Indicó que de acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual establece que la tormenta tropical Melissa, la número 13

de la presente temporada, se encuentra aproximadamente a unos 495 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe, Haití. Se mueve hacia el oeste/noroeste a unos 11 km/h y se espera que siga reduciendo su movimiento de traslación, seguido de un giro gradual hacia el noroeste y nor/noroeste en los días siguientes. Tiene vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se espera un fortalecimiento gradual durante los próximos días.

El COE mantiene nueve provincias en alerta roja, 11 en alerta amarilla y cuatro en alerta verde, por posible inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Llamó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.

Reporte de daños

De acuerdo con el informe de la Defensa Civil, producto de las fuertes lluvias se produjeron inundaciones urbanas en el sector Villa Isa del municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

Mientras que en el Distrito Nacional, la cañada Aguacate se desbordó, dejando anegadas

unas tres viviendas.

