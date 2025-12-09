El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, anunció que emplazó mediante acto de alguacil a Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental, para que le remita el listado de los funcionarios que esa institución envió a la Procuraduría General de la República por presuntos actos de corrupción.
“Con este emplazamiento estamos interpretando un clamor del pueblo dominicano que quiere saber a quienes corresponden los 276 expedientes enviados a la Procuraduría”, declaró Lorenzo al programa el Show del Mediodía.
Recordó que previamente, en septiembre del 2024 la directora general de Ética envió 49 expedientes a la Procuraduría General de la República. “Esto significa que ha habido un aumento de casi un 500 % en los casos de corrupción que encabeza el gobierno del PRM".
El exsenador agregó que también está solicitando el envío de la lista de funcionarios y exfuncionarios que no han hecho su declaración jurada en violación de la Ley y en desafío a las autoridades.
Con relación al caso de Senasa, anunció también que está emplazando a la Sisalril para que publique el estado financiero correspondiente a este año.
Lorenzo reiteró que "el Senasa está prácticamente quebrado", con un déficit de más de 3,300 millones de pesos y, afirmó, cuatro meses "que no les paga a las prestadoras de servicios".
“Los ciudadanos que utilizan el seguro de salud de Senasa están pasando vergüenza porque las prestadoras no les está dando servicios”, declaró el vicepresidente del PLD.
