El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, anunció que emplazó mediante acto de alguacil a Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental, para que le remita el listado de los funcionarios que esa institución envió a la Procuraduría General de la República por presuntos actos de corrupción.

“Con este emplazamiento estamos interpretando un clamor del pueblo dominicano que quiere saber a quienes corresponden los 276 expedientes enviados a la Procuraduría”, declaró Lorenzo al programa el Show del Mediodía.

Recordó que previamente, en septiembre del 2024 la directora general de Ética envió 49 expedientes a la Procuraduría General de la República. “Esto significa que ha habido un aumento de casi un 500 % en los casos de corrupción que encabeza el gobierno del PRM".

El exsenador agregó que también está solicitando el envío de la lista de funcionarios y exfuncionarios que no han hecho su declaración jurada en violación de la Ley y en desafío a las autoridades.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Con relación al caso de Senasa, anunció también que está emplazando a la Sisalril para que publique el estado financiero correspondiente a este año.

Lorenzo reiteró que "el Senasa está prácticamente quebrado", con un déficit de más de 3,300 millones de pesos y, afirmó, cuatro meses "que no les paga a las prestadoras de servicios".

“Los ciudadanos que utilizan el seguro de salud de Senasa están pasando vergüenza porque las prestadoras no les está dando servicios”, declaró el vicepresidente del PLD.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más