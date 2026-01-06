Mediante el decreto número 2-26, el presidente Luis Abinader, designó a Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, como director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en sustitución de Luis Valdez Veras.
Urrutia Sangiovanni es contador público autorizado, con maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal.
Es socio fundador de la firma Moore ULA y ha participado en la elaboración y revisión de marcos legales vinculados al sistema tributario y societario del país.
Urrutia Sangiovanni forma parte de las nuevas designaciones anunciados por el presidente, quien informó que con estas asignaciones el Gobierno inicia una nueva etapa de transformación para seguir mejorando la calidad de vida de los dominicanos.
