La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, publicó este martes un mensaje en redes sociales que ha sido interpretado como una respuesta a los cuestionamientos formulados por el expresidente Leonel Fernández sobre las recientes medidas económicas anunciadas por el Gobierno.

"Quien no pudo hacer su reforma en 12 años en el poder, en vez de reclamar retiro, debió enviar una felicitación", escribió Ortiz Bosch en su cuenta de X, sin mencionar directamente a ningún dirigente político.

La publicación se produjo horas después de que Fernández solicitara al Gobierno retirar del Congreso Nacional el proyecto de Ley de Medidas Pro-crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, además de reformular el Presupuesto General del Estado de 2026.

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Durante una intervención en el programa "La Voz del Pueblo", el presidente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que la iniciativa constituye una "reforma fiscal encubierta" orientada a aumentar los ingresos del Estado para financiar el crecimiento del gasto corriente.

El exmandatario argumentó que las medidas tributarias planteadas por el Gobierno no están justificadas por la situación económica del país. En respaldo de su posición, citó cifras del Banco Central que sitúan el crecimiento económico en un 4 % durante el período enero-abril de 2026, impulsado por actividades como la construcción, las zonas francas y el turismo.

Las declaraciones de Fernández se suman al debate generado en torno al paquete de medidas económicas presentado por el Poder Ejecutivo, que ha provocado reacciones tanto de sectores políticos como empresariales.

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