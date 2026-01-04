El presidente del Partido Alianza País (Alpaís), Guillermo Moreno, afirmó que la intervención militar de EEUU en Venezuela viola la soberanía de esa nación y crea un precedente grave para las naciones de América Latina.

Al mismo tiempo, el dirigente político ratificó el compromiso con la soberanía de los Estados, con el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención de una potencia extranjera.

"Venezuela tiene que ser respetada. El Caribe y América deben seguir siendo territorios de paz , exigimos que se respete la vida y la integridad del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores", reclamó Moreno.

Recalcó que la intervención militar viola la soberanía de Venezuela y crea un precedente para América Latina y particularmente "para nuestro país, que ya conoce el costo nefasto de las intervenciones militares norteamericanas".

El presidente de Alpaís expresó que en este momento se hace necesario la movilización de los pueblos para exigir el respeto del derecho internacional.