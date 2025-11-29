El jefe de la misión que está observando el proceso de las elecciones en Honduras en representación de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Milton Morrison, expresó su satisfacción tras la reunión sostenida este jueves con el Jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Roosevelt Hernández.

“Hemos visto niveles de transparencia, sinceridad y, sobre todo, el interés de mantener el apego a la Constitución”, afirmó Morrison al concluir el encuentro, donde valoró el compromiso mostrado por las autoridades militares en el marco del proceso democrático en curso.

El funcionario dominicano destacó que la labor de observación electoral es fundamental para garantizar confianza en el sistema democrático, subrayando que la misión que encabeza trabaja con rigor, imparcialidad y estricto apego a los estándares internacionales.

Asimismo, agradeció la apertura y colaboración ofrecida por el Estado Mayor Conjunto, al considerar que este tipo de acercamientos fortalece la transparencia, la institucionalidad y la credibilidad del proceso electoral.

Ante COPPPAL, Fuerzas Armadas de Honduras asumen compromiso pleno con la democracia; garantizan que cumplirán en tiempo y forma con traslado, custodia y vigilancia del material electoral.

Estos encuentros abren al escrutinio internacional el trabajo que realizan las fuerzas armadas y disipan dudas sobre el proceso electoral.

El general Roosevelt Hernández, jefe del Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras manifestó a la Misión de Observación Electoral de la COPPPAL su compromiso pleno con la democracia y el respeto a la decisión que en las urnas tome el pueblo de Honduras, durante la elección del próximo 30 de noviembre, que el Consejo Nacional Electoral organiza y dirige de manera autónoma e independiente conforme a lo establecido en la Constitución de la República.

“Agradezco este compromiso público de las Fuerzas Armadas hondureñas, aquí representadas por sus altos mandos, pronunciamiento que transmitiremos de manera puntual a toda la comunidad internacional, así como a todos y cada unos de los partidos que hacen vida en la COPPPAL”, señaló.

