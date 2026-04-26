Leonel recorre el país con la FP activando motor electoral dos años antes de comicios

Leonel Fernández lleva semanas recorriendo el país de punta a punta, no en campaña —al menos no oficialmente—, sino en lo que su partido llama "jornadas de trabajo". Este domingo, el líder opositor tiene previsto cerrar el fin de semana político con un encuentro con el sector universitario de la FP en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El resultado práctico de estas "jornadas de trabajo" es el mismo: movilización territorial, activación de cuadros medios y un mensaje político claro hacia adentro y hacia afuera: la Fuerza del Pueblo (FP) se prepara para 2028 con una urgencia que contrasta con la distancia que aún separa al país de las próximas elecciones generales.

El encuentro de este domingo en el Centro Olímpico reunirá a tres estructuras del partido vinculadas al ámbito académico: la Fuerza Profesoral Universitaria, la Vanguardia Estudiantil Dominicana (VED) y la Fuerza Administrativa Universitaria (FAU). La convocatoria al sector universitario no es casual: históricamente, la captación del voto joven y de los campus ha sido un terreno disputado entre los grandes partidos, y la FP busca consolidar presencia en ese segmento de cara a 2028.

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Este viernes y sábado, Fernández encabezó asambleas regionales de la Dirección Central del partido en San Cristóbal —sede de la asamblea del Sur— y en Santiago de los Caballeros, donde se reunió con dirigentes del Cibao en el Centro de Convenciones de UTESA.

Una gira que ya lleva semanas

Las asambleas de San Cristóbal y Santiago no son un hecho aislado. Forman parte de una cadena de encuentros que arrancó a mediados de abril con sesiones en La Romana y el Gran Santo Domingo, y que continuó la semana pasada en San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional.

En cada parada, el esquema es el mismo: Fernández dialoga con dirigentes de nivel medio, escucha, y luego expone los lineamientos del plan organizativo que el partido ha diseñado para los próximos dos años.

Según informó la propia organización, el plan incluye metas específicas por territorio, con mecanismos de seguimiento y evaluación periódica. El objetivo declarado es garantizar que el crecimiento en afiliación —que la FP ha estado impulsando desde marzo— se traduzca en estructura electoral efectiva y no solo en números en papel.

El mensaje de Leonel: organización o derrota

En sus intervenciones ante los dirigentes, Fernández ha insistido en un punto que repite en cada asamblea: el crecimiento del partido no tiene valor si no se convierte en capacidad electoral concreta.

En ese marco, ha subrayado el rol que deben asumir los supervisores territoriales como eslabón clave entre la dirección nacional y las bases, y ha dado instrucciones precisas para que los nuevos afiliados sean integrados en direcciones de base articuladas con las mesas electorales.

El expresidente también ha planteado la transición de la FP hacia lo que describe como "un partido digital y moderno", en contraposición al modelo analógico que, según su diagnóstico, limitó el desempeño opositor en los últimos comicios.

La oposición en modo reorganización

La actividad frenética de la FP se produce en un momento en que el partido busca reposicionarse tras los resultados de las elecciones de 2024, en las que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) del presidente Luis Abinader obtuvo una victoria contundente.

Dirigentes del partido verde, como el miembro del Comité Político Hipólito Polanco, han afirmado públicamente que Leonel Fernández es la "principal carta electoral" de la organización para 2028 y que la FP aspira a ganar "sin necesidad de alianzas".

La estrategia de recorrer el territorio personalmente, con Fernández al frente de cada asamblea, apunta a consolidar su liderazgo interno al tiempo que proyecta imagen de partido activo ante la opinión pública.

Con dos años por delante, la pregunta que queda abierta es si la maquinaria que se está engrasando ahora tendrá el combustible suficiente para llegar a la línea de llegada.

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