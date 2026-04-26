Danilo: 'Que nadie sea tan estúpido como esperar que el PLD le endose su fuerza a ningún partido'

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, reiteró su postura frente a posibles alianzas electorales de cara a las elecciones del 2028, al asegurar que la organización no cederá su fuerza política a otras agrupaciones, además de que previó que de esos comicios surgirá un nuevo presidente peledeísta.

"Que nadie, absolutamente nadie, sueñe con el PLD. Y menos los que aplicaron la operación tijera para destruirlo", expresó el exmandatario en Mao, provincia Valverde.

Juramenta nuevo movimiento

Medina encabezó este domingo un acto de juramentación de decenas de nuevos miembros que se integran a la organización política a través del movimiento Unidos Firmes al Futuro (UFF).

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A pesar de atravesar un proceso gripal, evidente en el tono de su voz, acudió al encuentro con dirigentes de la provincia Valverde. "Tenía siete días en convalecencia y me levanté para venir aquí", expresó.

Durante la actividad, aseguró que el partido mantiene una estructura sólida en todo el territorio nacional. "No hay un rincón del país donde no haya la estructura organizativa del PLD. Somos el partido con historia", indicó.

Asimismo, defendió los logros de sus gestiones de gobierno, destacando avances en infraestructura, energía, salud, empleo y reducción de la pobreza. "Disminuimos la pobreza como nunca antes en la historia de este país… esos son logros, esas son políticas, eso es historia", señaló el exmandatario y actual líder de la tolda morada.

"Próximo presidente será peledeísta"

En un discurso adicional, también proyectó el retorno del PLD al poder: "El próximo presidente de la República saldrá de esta organización, de la escuela de servidores del profesor Juan Bosch, para continuar la obra de desarrollo del país".

En ese sentido, llamó a la militancia y a la ciudadanía en general: "Crean en la política, vengan, rompan las puertas, adueñense de este partido, porque el PLD se encamina a una nueva victoria electoral".

De su lado, el presidente del movimiento UFF, John Flores, explicó que esta iniciativa busca aglutinar a jóvenes y fortalecer la conciencia ciudadana, orientada al desarrollo de las comunidades y del país.

La actividad, realizada en el local del Club de Leones de Mao, contó con la participación de miembros del Comité Político del PLD, entre ellos Sonia Mateo, Aura Toribio, Thelma Sánchez, Yomaira Medina, Miriam Cabral y Radhamés Camacho.