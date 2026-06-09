Leonel Fernández dice encuestas no le envían al retiro y no descarta aspirar en 2028: “Eso lo definen las circunstancias”

El expresidente dominicano Leonel Fernández no descartó presentarse nuevamente como candidato presidencial en las elecciones de 2028, al afirmar que esa decisión dependerá de las circunstancias políticas del momento y de la evolución del escenario electoral.

En una entrevista concedida a Efe, Fernández aseguró que las encuestas todavía no lo están “repudiando” ni enviando “al retiro”, por lo que evitó cerrar la puerta a una eventual candidatura presidencial. “Eso lo definen las circunstancias”, expresó el exmandatario, quien gobernó la República Dominicana en los períodos 1996-2000 y 2004-2012.

Evita definir si será él u Omar Fernández

Fernández también evitó responder si sería él quien encabezaría una candidatura presidencial o si dejaría espacio a su hijo, el senador Omar Fernández, quien ha ido ganando respaldo dentro y fuera de la Fuerza del Pueblo.

En lugar de fijar una posición definitiva sobre ese posible relevo, el expresidente prefirió destacar el crecimiento de su organización política, fundada en 2019 tras su salida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

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“En estos momentos estamos encabezando las encuestas por encima de un 40 %, de manera que los vientos están soplando a favor”, afirmó Fernández, al referirse al posicionamiento de la Fuerza del Pueblo.

El exmandatario sostuvo que se siente satisfecho con el avance de su partido en tan poco tiempo y afirmó que las mediciones de opinión reflejan que la organización ha logrado conectar con una parte importante de la población.

“Ya me siento orgulloso de que en poco tiempo hemos creado un partido que ha logrado entrar en el corazón del pueblo; las encuestas dicen que sí. Entonces, bueno, si esa es la forma de medir, todavía no me están repudiando ni mandándome al retiro”, dijo.

No obstante, Fernández matizó que “los tiempos marcarán las decisiones finales”, dejando abierta la discusión sobre quién encabezará la oferta presidencial de la Fuerza del Pueblo en los próximos comicios.

Dice que seguirá aportando dentro o fuera del Gobierno

El expresidente, identificado políticamente con posiciones de centroizquierda, afirmó que hará todo lo que entienda necesario, desde el Gobierno o fuera de él, para contribuir al desarrollo de República Dominicana.

Leonel Fernández recibe al presidente Abinader en Funglode para abordar crisis de Haití.

Fernández aseguró que su compromiso es trabajar para que el país pueda crecer y para que los dominicanos vivan en paz, democracia, libertad y con mayores oportunidades de transformación.

“Haré todo lo que tenga que hacer, en el Gobierno o fuera del Gobierno, para que la República Dominicana pueda crecer y para que los dominicanos vivan en paz, vivan en democracia, en libertad y con grandes oportunidades de transformación”, expresó.

Advierte sobre el auge de la ultraderecha

Durante la entrevista, Fernández también se refirió al giro político que experimentan varios países del mundo y de América Latina hacia gobiernos o movimientos de ultraderecha, fenómeno que atribuyó a cambios electorales cíclicos y a nuevas dinámicas de comunicación política.

El expresidente mencionó casos como Argentina, Chile y posiblemente Colombia, al señalar que el avance de esos sectores responde a un momento político específico y a un “péndulo” electoral que suele moverse con frecuencia en la región.

Según Fernández, esa extrema derecha tiene fuerte presencia en Europa y ha extendido redes, intercambios y estrategias de comunicación en plataformas digitales que han influido en su auge latinoamericano.

“Esa extrema derecha no existía en América, es algo novedoso, pero es parte de lo que está ocurriendo actualmente. Pero no es una derecha que se tiene que quedar forzosamente, son ciclos que van cambiando. El péndulo electoral en América Latina es muy constante”, sostuvo.

Ve poco probable una ultraderecha dominicana

Fernández consideró poco probable que una corriente de extrema derecha llegue al poder en República Dominicana en las condiciones actuales, al señalar que en el país predominan partidos políticos ubicados en el espectro de centroizquierda.

“En la República Dominicana existen partidos políticos que son de centroizquierda, pero no vemos un partido así de extrema derecha. No lo vemos en este momento”, afirmó.

El exmandatario sostuvo que los cambios políticos en la región seguirán dependiendo de las realidades internas de cada país y no necesariamente de imposiciones externas. “No es porque te lo van a imponer desde fuera; la realidad se va a imponer en cada país”, indicó.

Defiende el modelo democrático frente al autoritarismo

Fernández también rechazó la idea de que los modelos autoritarios sean más eficaces que los democráticos. A su juicio, el autoritarismo no se fundamenta en el principio de legalidad, sino en la arbitrariedad, por lo que no puede considerarse una alternativa superior a la democracia liberal.

“Niego rotundamente que el modelo autoritario sea más eficaz que el modelo democrático, porque el modelo autoritario no se fundamenta en el principio de legalidad, sino de la arbitrariedad”, subrayó.

No obstante, reconoció que las democracias liberales necesitan ajustes constantes frente a los desafíos contemporáneos, especialmente en materia de seguridad, un tema que calificó como clave para la estabilidad de los países y la confianza ciudadana.