Luis Inchausti Rivera, exdirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exdirector de los Programas de Empleos Mínimos Eventuales (PEME), falleció hoy a los 83 años.

Su muerte se produce semanas después de que sus familiares informaran del grave deterioro físico y cognitivo que presentaba el exfuncionario, por lo que fue trasladado al hospital Luis Eduardo Aybar (El Morgan), donde recibía atenciones del doctor José Joaquín Puello.

Una cadena de procesos judiciales

La trayectoria judicial de Inchausti Rivera estuvo marcada por múltiples frentes legales en los últimos años.

Como exdirector de los Programas de Empleos Mínimos Eventuales, Inchausti fue señalado en investigaciones vinculadas al manejo de fondos públicos destinados a empleos temporales durante los gobiernos del PLD. El programa, que manejó recursos millonarios del Estado dominicano, fue objeto de escrutinio por parte del Ministerio Público en el marco de la ofensiva anticorrupción impulsada tras el cambio de gobierno en 2020.

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Inchausti también fue arrestado por el incumplimiento en el pago de la manutención de su hija de 14 años. Su defensa explicó que el imputado no acudió a una audiencia tras haber sido notificado, lo que derivó en una condena en defecto. Sus familiares denunciaron abuso y aseguraron que siempre había cumplido con esa obligación, presentando comprobantes de pago. También alegaron que Inchausti padecía demencia, condición sustentada en evaluaciones y certificaciones médicas.

Un perfil político de larga data

Inchausti Rivera fue una figura activa dentro del PLD durante décadas. En sus últimos años de vida pública, se mostró crítico de las gestiones de los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, a quienes acusó de haber abandonado los ideales del fundador del partido, el profesor Juan Bosch. "Se dedicaron a hacer dinero para sí mismos, olvidándose de la base de la organización", llegó a declarar.

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