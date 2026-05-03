En un acto partidario en Barahona, el expresidente Leonel Fernández calificó de “tramposo” al Gobierno del PRM y lo acusó de utilizar recursos del Estado para favorecerse electoralmente, en una escalada de denuncias opositoras que vuelve a poner bajo escrutinio el uso de fondos públicos y las reglas del juego electoral.

Durante un almuerzo con la dirección provincial de la Fuerza del Pueblo (FP), Fernández afirmó que el partido gobernante habría incurrido en prácticas irregulares en procesos electorales recientes, incluyendo —según su versión— compra de dirigentes, captación de alcaldes opositores, adquisición de cédulas el día de las elecciones y presiones contra representantes de su organización.

Aunque el dirigente no presentó evidencias públicas en el acto ni precisó casos con nombres, fechas o expedientes, sus declaraciones se alinean con un patrón de acusaciones recurrentes en la política dominicana: el supuesto uso de la maquinaria estatal como ventaja competitiva en campaña.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El foco vuelve al dinero de Aerodom: 750 vs 775 millones de dólares

Fernández también cuestionó el destino de los recursos asociados al acuerdo con Aerodom. En su declaración, habló de US$ 750 millones que —dijo— no se habrían aplicado a las obras prometidas y habrían terminado en actividades político-electorales.

Sin embargo, en la discusión pública sobre ese convenio se ha citado de forma consistente un pago inicial de US$ 775 millones al Estado, además de compromisos de inversión y otros componentes del contrato, lo que abre un ángulo adicional: la discrepancia en la cifra que el líder opositor colocó sobre la mesa y la necesidad de precisar qué monto y qué partidas están siendo cuestionadas.

Las críticas sobre Aerodom no son nuevas. En meses recientes, la propia Fuerza del Pueblo y el PLD han reclamado explicaciones sobre el uso de esos recursos y han señalado posibles desvíos hacia gasto corriente o programas no contemplados originalmente, mientras el Gobierno ha defendido su narrativa de inversión e impacto.

Recorrido político y agenda de contactos en el Sur

El pronunciamiento en Barahona ocurrió en el marco de un recorrido político que Fernández inició en la región Sur, con paradas y encuentros con actores locales. La agenda incluyó visitas a lugares de alta visibilidad comunitaria y reuniones con autoridades religiosas y académicas, además de actividades partidarias como la juramentación de nuevos miembros anunciada para este domingo en el Palacio de los Deportes de Santa Cruz de Barahona.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más