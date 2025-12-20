El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República, Leonel Fernández, calificó el año 2025 como “un año horrible para la República Dominicana”, al presentar un balance crítico de la situación económica, social e institucional del país.

Durante el encuentro de cierre de año organizado por José Francisco Peña Guaba, junto a los integrantes de la Gran Alianza Nacional Electoral (Ganaremos), el exgobernante sostuvo que la República Dominicana atraviesa una desaceleración continua del crecimiento económico, iniciada en el último trimestre de 2024 tras el proceso electoral y profundizada a lo largo de todo el 2025.

Indicó que las proyecciones oficiales fueron corregidas en varias ocasiones, pasando de cifras superiores al 4 por ciento a un estimado cercano al 2.5 por ciento, lo que ha provocado, según explicó, una paralización de la economía nacional, con una caída significativa en las ventas del comercio y el incumplimiento de más de la mitad de las obras prometidas por el gobierno.

Fernández advirtió que esta situación económica se ha visto agravada por el deterioro de los servicios públicos, particularmente del sistema eléctrico, con apagones prolongados que incluso afectaron el Aeropuerto Internacional de Las Américas, proyectando una imagen negativa del país ante el mundo.

Señaló además los recientes incidentes vinculados al mal manejo de una subestación en San Pedro de Macorís, que provocaron un impacto severo en el Metro de Santo Domingo y el teleférico, generando situaciones de angustia, pánico y riesgo para miles de ciudadanos.

En ese mismo contexto, citó las deficiencias en el suministro de agua potable en distintas comunidades y el fracaso del proyecto de reforma fiscal presentado por el gobierno, el cual, afirmó, pretendía afectar sensiblemente al pueblo donde más duele, a través del encarecimiento de los alimentos.

Al referirse al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el presidente de la Fuerza del Pueblo afirmó que el país enfrenta “el mayor escándalo de la historia dominicana”, al que definió como “la gran estafa a los pobres”, señalando que este caso sintetiza el colapso de la credibilidad gubernamental y la ruptura del vínculo de confianza con la ciudadanía.

Fernández sostuvo que, frente a este panorama, se ha instalado una profunda crisis de confianza.

“La gente ha dejado de creer, la ilusión se esfumó, la confianza se evaporó”, expresó, al tiempo de afirmar que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno “no tiene forma de recuperar la confianza de la gente”, tras recordar que el PRM llegó al poder enarbolando la bandera del cambio y la transparencia, pero ha terminado defraudando a la población, representando hoy retroceso y deterioro institucional.

Respaldo político

En contraste, Leonel Fernández afirmó que de manera temprana se ha venido consolidando un amplio respaldo al proyecto político opositor, integrado por la Fuerza del Pueblo, el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), el Partido Demócrata Institucional (PDI), el Partido Socialista Cristiano (PSC) y otras organizaciones aliadas, con apoyo no solo de los sectores populares, sino también de profesionales, empresarios y representantes de la clase media, quienes comprenden que para avanzar como país es imprescindible recuperar la confianza perdida.

El expresidente explicó que el año 2026 será clave para profundizar la organización política, aplicar las 35 medidas adoptadas en el Congreso Ordinario de la Fuerza del Pueblo y continuar ampliando la política de alianzas, con el objetivo de conformar un sólido bloque que permita alcanzar el poder en el año 2028. Sostuvo que la fe, el optimismo y la confianza del pueblo hoy se cifran en ese proyecto opositor y que existe el compromiso de honrar esa confianza estando siempre del lado del pueblo dominicano.

Al concluir su intervención, Leonel Fernández aprovechó la ocasión para desear una feliz Pascua y un venturoso y próspero año 2026, al que definió como el año de la consolidación de la victoria proyectada para 2028, reiterando su mensaje de cercanía, compromiso y esperanza.

