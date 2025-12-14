El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) celebra el pleno de su comité central, máximo órgano de la formación, para evaluar la marcha de las reformas adoptadas frente a la grave crisis que atraviesa la isla desde hace más de cinco años y otros temas económicos.

La cita tiene lugar a puerta cerrada sin comparecencias ante los medios, como es habitual. La reunión se reajustó a un solo día de los dos previstos y se realizará por videoconferencia debido a la “compleja situación del país”, según anunció la formación política.

Los comunistas cubanos evaluarán también el plan de la economía y el presupuesto del Estado para 2026, así como el impacto del huracán Melissa en el este del país, informó la Presidencia.

El pleno partidista es clave porque sus decisiones son las que después se adoptan en las sesiones de la ANPP, que habitualmente se celebra días después y respalda por unanimidad las propuestas del PCC.

La crisis también obligó al Parlamento a reducir sus sesiones a un día, el próximo 18 de diciembre, y a cancelar las reuniones de las comisiones de trabajo que habitualmente se desarrollaban tres días antes de la sesión plenaria.

Cuba lleva sumida en una grave crisis desde hace cinco años con escasez de productos básicos, alta inflación, la dolarización parcial de la economía y largos apagones.

La pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y fallidas políticas económicas y monetarias han agravado los problemas estructurales de la economía insular.

A ello se suma el actual brote epidémico de dengue y chikunguña con miles de casos detectados, severos síntomas, un pronóstico desfavorable en el corto plazo y, hasta la fecha, al menos 47 muertes, en su mayoría menores de edad.