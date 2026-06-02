El secretario general de la Juventud Revolucionaria Moderna (JRM), Joaquín Fernández, valoró los resultados de las más recientes mediciones de opinión pública que reflejan una amplia preferencia de simpatizantes y miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el ministro de Turismo, David Collado, como posible candidato presidencial de esa organización.

Fernández señaló que tanto la encuesta realizada por CID Latinoamérica como la medición divulgada por ACD Media muestran una tendencia consistente que coloca a Collado con una ventaja significativa sobre otros aspirantes mencionados dentro del partido.

“Estos resultados reflejan el reconocimiento de las bases y de los simpatizantes del PRM a una gestión que ha demostrado capacidad de trabajo, resultados y conexión con la ciudadanía. Son números que merecen ser observados con respeto y objetividad”, expresó Fernández.

Llama a preservar la unidad del PRM

El dirigente juvenil indicó que las encuestas constituyen una fotografía del momento político actual y evidencian el posicionamiento alcanzado por David Collado dentro y fuera de la organización oficialista.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Joaquín Fernández, secretario general de la Juventud Revolucionaria Moderna.

“Más allá de los números, lo importante es que el PRM continúe fortaleciendo su unidad, preservando la obra de gobierno del presidente Luis Abinader y garantizando que el partido llegue cohesionado a los próximos procesos internos y electorales”, agregó.

Fernández sostuvo que la juventud perremeísta observa con satisfacción cómo distintos liderazgos del partido continúan creciendo y aportando al fortalecimiento de la organización.

No obstante, destacó que las mediciones conocidas recientemente muestran una clara preferencia por David Collado entre quienes se identifican con el PRM.

Debate interno con respeto y madurez

Finalmente, Joaquín Fernández hizo un llamado a que el debate interno se desarrolle en un ambiente de respeto, compañerismo y madurez política.

“Las encuestas orientan, pero la verdadera fortaleza del PRM radica en su unidad, en su militancia y en la confianza que ha construido con el pueblo dominicano. Nuestro compromiso debe seguir siendo trabajar para que el partido continúe siendo la principal fuerza política del país”, concluyó.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más