Rodríguez señaló que reiterar debates internos en escenarios públicos no fortalece ni al Gobierno ni al partido, y que el PRM debe concentrarse en acompañar con disciplina, organización y coherencia el proyecto de transformación que encabeza el Presidente.
“Gobernar bien hoy es la mejor garantía de continuidad mañana. El rol del partido no es presionar al Gobierno, sino respaldarlo, ordenar sus procesos internos y canalizar inquietudes con responsabilidad”, expresó.
Asimismo, destacó que la fortaleza del PRM radica en su capacidad de actuar como un partido moderno, que entiende la diferencia entre la dinámica interna y la gestión del Estado, y que coloca siempre el interés nacional por encima de cualquier consideración particular.
Jean Luis Rodríguez reiteró su compromiso con una visión institucional, de diálogo y respeto, enfocada en fortalecer la gobernabilidad, la unidad partidaria y la confianza ciudadana en las acciones del Gobierno.
