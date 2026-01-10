hizo un llamado a la madurez, la prudencia y la responsabilidad política dentro del Partido Revolucionario Modernodestacando que el principal deber del partido en este momento es respaldar la gestión del presidente de la República y contribuir a la estabilidad institucional del país.

Rodríguez señaló que reiterar debates internos en escenarios públicos no fortalece ni al Gobierno ni al partido, y que el PRM debe concentrarse en acompañar con disciplina, organización y coherencia el proyecto de transformación que encabeza el Presidente.

“Gobernar bien hoy es la mejor garantía de continuidad mañana. El rol del partido no es presionar al Gobierno, sino respaldarlo, ordenar sus procesos internos y canalizar inquietudes con responsabilidad”, expresó.

Asimismo, destacó que la fortaleza del PRM radica en su capacidad de actuar como un partido moderno, que entiende la diferencia entre la dinámica interna y la gestión del Estado, y que coloca siempre el interés nacional por encima de cualquier consideración particular.

Jean Luis Rodríguez reiteró su compromiso con una visión institucional, de diálogo y respeto, enfocada en fortalecer la gobernabilidad, la unidad partidaria y la confianza ciudadana en las acciones del Gobierno.