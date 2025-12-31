El doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), exhortó a sus compañeros de partido y a los funcionarios públicos a reflexionar sobre el compromiso de servir a la ciudadanía con cercanía y entrega.

Dijo que es importante actuar con transparencia y teniendo en cuenta que cualquier hecho de corrupción se traduce en sometimiento a la justicia, al tiempo que puede ser utilizado por opositores que quiere propagar al idea de que todos los políticos son iguales.

El mensaje de Gómez Mazara está contenido en un vídeo grabado con motivo del final del año 2025 y la llegada del Año Nuevo 2026.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más