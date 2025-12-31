El doctor Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), exhortó a sus compañeros de partido y a los funcionarios públicos a reflexionar sobre el compromiso de servir a la ciudadanía con cercanía y entrega.
Dijo que es importante actuar con transparencia y teniendo en cuenta que cualquier hecho de corrupción se traduce en sometimiento a la justicia, al tiempo que puede ser utilizado por opositores que quiere propagar al idea de que todos los políticos son iguales.
El mensaje de Gómez Mazara está contenido en un vídeo grabado con motivo del final del año 2025 y la llegada del Año Nuevo 2026.
Compartir esta nota