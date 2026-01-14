Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aspirante a suceder al presidente Luis Abinader, emitió fuertes críticas a los planteamientos del expresidente Leonel Fernández y líder del partido la Fuerza del Pueblo sobre la situación política de Venezuela.

“No hay un dictador bueno y otro malo; los dictadores, de derecha a izquierda, son malos. Leonel Fernández validó las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro salió (fraudulentamente) reelecto, y eso tiene repercusiones en toda América Latina”, expresó Gómez Mazara durante una entrevista en el programa de televisión Entre Líderes, por Super Canal, conducido por José Alduey y Manuel Ruiz.

El también profesional del derecho cuestionó que, pese al retiro de organismos y figuras internacionales como el Centro Carter y varios expresidentes, Leonel Fernández fuera —según su valoración— uno de los pocos líderes que avaló dicho proceso electoral sin emitir posteriormente una explicación pública clara.

“De allí se retiró el Centro Carter, se retiraron varios expresidentes y el único que validó esa elección fue Leonel Fernández, que nunca habló después de eso. Entonces, ¿cómo usted evalúa eso?”, sostuvo durante la entrevista.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Al referirse a las comparaciones históricas planteadas por Fernández, Gómez Mazara indicó que existe un error al equiparar la situación actual de Venezuela con el escenario regional de 2008, cuando varios gobiernos gozaban de plena legitimidad democrática.

“El presidente Fernández comete un error de bulto cuando compara lo que se llamó la ‘capital de la paz’ en 2008, porque en ese momento los presidentes de Ecuador, Colombia y Venezuela tenían legitimidad democrática. Sus elecciones estaban fuera de discusión. Hoy eso no ocurre en Venezuela”, afirmó.

El también presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) subrayó que en las elecciones venezolanas de 2024 no existieron garantías suficientes que permitieran validar democráticamente los resultados.

“En el caso específico de Maduro, en las elecciones de 2024 no había legitimidad democrática, y eso ha generado un cuestionamiento real en la comunidad internacional”, puntualizó.

Como funcionario del Gobierno dominicano, reconoció que históricamente el expresidente Hugo Chávez impulsó una política de solidaridad regional con gobiernos aliados, incluyendo una relación estrecha con administraciones dominicanas pasadas.

“Es innegable que cuando Chávez exportó su proceso en América Latina, mantuvo una actitud de solidaridad con los gobiernos afines, y en el caso de la República Dominicana hubo una afinidad con el gobierno del PLD”, señaló.

El ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo consideró que Fernández debe manejar este tema con extrema cautela, especialmente ante eventuales aspiraciones presidenciales futuras y la influencia del escenario internacional.

“Si él se presenta como candidato en 2028, sabe perfectamente el peso específico que va a tener la opinión del Departamento de Estado norteamericano. Por eso tiene que hilar muy fino para no incurrir en inconsistencias”, advirtió.

Finalmente, Gómez Mazara expresó su esperanza de que la sociedad dominicana mantenga una visión crítica y responsable frente a estos debates.

“Yo aspiro y espero que en la República Dominicana tengamos conciencia suficiente de este factor, y que ustedes, en Estados Unidos, también puedan valorar ese privilegio democrático”, declaró.