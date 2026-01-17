Francisco Javier García, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) llegará a su fin, al considerar que sus autoridades han demostrado incapacidad para gobernar y que, lejos de aprender, están “desaprendiendo”.

García sostuvo que, aunque el año 2025 ha sido negativo para el país, el problema de fondo no radica en factores externos, sino en la falta de capacidad del PRM para dirigir el Estado. “Si el 2025 fue un año malo, quisiera decir que el 2026 será un año bueno. El gran problema del PRM es que, en su primer año de gobierno, del 2020 al 2021, los errores eran aceptables porque tenían 16 años fuera del poder. Pero cinco años después, lo que vemos es que están desaprendiendo”, enfatizó.

“La enfermedad no está en la sábana, está en el paciente”, expresó el dirigente político.

Durante su primera entrevista como aspirante presidencial del PLD, explicó que los constantes cambios y el caos que se perciben en la administración pública evidencian una clara falta de rumbo y de capacidad de gestión por parte del partido oficialista.

El también exministro reiteró que el PRM saldrá del poder, al no haber logrado resultados concretos tras cinco años de gobierno. Por el contrario, aseguró que múltiples áreas que antes funcionaban adecuadamente han colapsado.

“Ante esta situación, el PLD tiene una gran oportunidad. Pero la suerte no toca la puerta de nadie; hay que trabajar, y nosotros estamos listos”, afirmó.

Asimismo, recordó unas declaraciones del presidente del PLD, Danilo Medina, quien señaló que “el caballo está listo y solo falta el jinete”. En ese sentido, García aseguró que el jinete está preparado.

“Hemos recorrido el país en tres ocasiones, visitando a los dirigentes del PLD y escuchando a los distintos sectores productivos. La situación es la misma en todas partes: la gente está desesperada ante este desgobierno del PRM”, concluyó.

