La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Liga Municipal Dominicana (LMD) reúnen en la Asamblea General de Municipios 2025 a alcaldes y alcaldesas de todo el país para discutir el eje central del encuentro: desarrollo territorial sostenible e inclusivo.

El presidente Luis Abinader participa por sexta ocasión consecutiva, en un acto encabezado por el titular de la LMD, Víctor D’Aza, y el presidente de Fedomu, Nelson Núñez.

Entre los asistentes figuran el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y Dharuelly D’Aza; además de autoridades sectoriales y expertos internacionales en gestión municipal.

Víctor D’Aza afirmó que la asamblea busca definir los avances que requiere el gobierno local en 2026 y sostuvo que este espacio contribuye a mejorar la vida cotidiana en cada municipio.

Nelson Núñez señaló que la municipalidad ha registrado progresos en los últimos años y destacó que el encuentro permitirá identificar retos y aprendizajes.

Durante la jornada se desarrollarán ponencias y diálogos sobre calidad de vida, sostenibilidad e inclusión territorial, con participación de especialistas nacionales e internacionales.

El evento también acoge la asamblea presupuestaria de la LMD, en la que se aprobará el presupuesto 2026.

Junto a ello, se firmarán acuerdos significativos para la municipalidad con diversas instituciones, como el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).

También se suscribirá un convenio entre la LMD y las entidades asociativas municipales con el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), que beneficiaría a cientos de trabajadores del ámbito municipal.

La actividad cerrará con un reconocimiento a los fundadores de Fedomu, que celebra 25 años de su creación.

