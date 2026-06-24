El empresario y abogado Guillermo Julián Jiménez anunció su respaldo al proyecto político encabezado por el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, una decisión que se produce en momentos en que distintas figuras comienzan a posicionarse de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Julián Jiménez, expresidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), justificó su apoyo en la necesidad de una renovación del liderazgo político y en la búsqueda de nuevas respuestas a los problemas estructurales que enfrenta el país. En ese contexto, definió a Fernández como una figura capaz de conectar con una nueva generación de electores y de impulsar cambios en la administración pública.

Entre los aspectos mencionados por el empresario figura la necesidad de abordar temas como la eficiencia institucional y la situación del sector eléctrico, una de las áreas que continúa generando cuestionamientos por el volumen de recursos públicos que absorbe y los resultados obtenidos.

El respaldo de Julián Jiménez se suma a otros movimientos políticos que comienzan a perfilar el escenario electoral de los próximos años. Aunque las elecciones presidenciales aún están distantes, el posicionamiento de dirigentes, empresarios y actores sociales alrededor de posibles candidaturas refleja que la carrera por la sucesión del presidente Luis Abinader empieza a tomar forma.

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Omar Fernández, uno de los principales dirigentes de la Fuerza del Pueblo e hijo del expresidente Leonel Fernández, figura entre los políticos con mayor proyección dentro de la oposición. Su nombre aparece con frecuencia en los análisis sobre el relevo generacional en la política dominicana, aunque hasta el momento no ha formalizado una aspiración presidencial.

El anuncio también evidencia cómo sectores empresariales y profesionales comienzan a fijar posición dentro del debate político nacional, en un contexto marcado por el reordenamiento de liderazgos tanto en el oficialismo como en la oposición con miras al proceso electoral de 2028.

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