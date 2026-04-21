Con los partidos políticos calentando motores de cara a los comicios del 2028, diversos nombres han empezado a barajarse como posibles aspirantes a una candidatura presidencial en los principales partidos de República Dominicana.

La más reciente encuesta de ACD Media presenta quiénes son los políticos que suscitan mayor interés o que, por lo menos, son vistos como los de mayor posibilidad de obtener una candidatura para las próximas elecciones, tanto dentro como fuera de la organización política a la que pertenecen.

Los presidenciables del PRM

Entre la población general

Ante la pregunta "¿A quién prefiere como candidato?", los consultados respondieron a favor de David Collado, ministro de Turismo, con un 44.7 % de los votos, seguido por Carolina Mejía, actual alcaldesa del Distrito Nacional, con un 14.4 %.

Collado y Mejía son los únicos miembros del PRM con un porcentaje de favorabilidad de dos dígitos.

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Raquel Peña, vicepresidenta de la República y Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), ocupan las posiciones 3 y 4, respectivamente -de los nombres consultados-, con 6.9 % y 6.5 %.

Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, Tony Peña Guaba, Wellington Arnaud obtuvieron 2.6 %, 2.5 % y 1.9 %.

El porcentaje de quienes dijeron "Ninguno" tuvo un 16.2 %, mientras que el "No sabe" alcanzó un 4.4 %.

Entre miembros PRM

Dentro del Partido Revolucionario Moderno, algunos nombres repiten en la simpatía o interés para ocupar una candidatura en los comicios venideros.

El titular de Turismo, David Collado, ocupó la primera posición con un muy distante 58.6 % respecto a los otros miembros del partido de Gobierno. En segundo lugar se encuentra la alcaldesa del Distrito, Carolina Mejía, con 16.7 %.

A Mejía le siguen la vicepresidenta Raquel Peña, con un 6.5 % y Guido Gómez Mazara con 3.6 %, quien empató con Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón (3.6 %).

Completan la lista Tony Peña Guaba, 3.5 % y Wellington Arnaud 1.8, %.

Quienes señalaron la opción "No sabe" sumaron el 4.1 % y "Ninguno", el 1.6 %.

Ficha técnica

La encuesta de ACD Media, realizada del 11 al 14 de abril de 2026, tuvo una muestra de 1,200 personas (600 hombres y 600 mujeres), con un margen de error de +/- 2.8 %.

El 37.1 % de los encuestados vive en la zona norte del país, 35.9 en la zona metropolitana, 16.7 en la zona sur y 10.3 % en el este.

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