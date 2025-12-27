Si República Dominicana celebrara las elecciones en estos momentos, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) nuevamente obtendría la mayor votación, no obstante sus dirigentes que hasta ahora se barajan como posibles candidatos presidenciales registran una intención de voto por debajo de los del opositor Fuerza del Pueblo, según los resultados de la más reciente encuesta del Centro de Estudio Sociales y Políticos (CESP).

Ante la pregunta “Pensando en los partidos y no en los candidatos, si las elecciones se celebraran el día de hoy, ¿por cuál usted votaría?”, el 34.8 % optó por el PRM, un 31.4 % por la Fuerza del Pueblo (FP), y un 18.1 % dijo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

A estos porcentajes les sigue un 9.4 % votó por ninguno, 3.1 % no se ha decidido, 1 % dijo por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 0.5 % por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y un 0.7 % optó por otros.

Asimismo, sobre la interrogante “En términos generales, con cuál de los partidos, ¿usted se identifica o simpatiza?”, un 34.4 % dijo por el PRM, 27.2 % por la Fuerza del Pueblo, 17.8 % por el PLD, 16.9 % optó por ninguno, 1.1 % dijo por el PRD, 1 % por el PRSC y otros y un 0.5 % no sabe.

¿Por quién votarían?

Aunque el PRM posee la mayor intención de votos, los candidatos favorecidos en la encuesta con la pregunta ¿Qué tan probable es que usted vote por él/ella para la Presidencia de la República en un futuro? resultaron ser los miembros del partido Fuerza del Pueblo Omar Fernández y Leonel Fernández.

En ese orden, un 38.9 % dijo que seguro votaría por Omar Fernández, mientras que un 35.2 % optó por Leonel Fernández. A estos les sigue los miembros del PRM, David Collado con un 32.2 %, Carolina Mejía con 29.1 % y Raquel Peña con 25.1 %.

Asimismo, un 24.5 % votó por el dirigente político del PLD, Gonzalo Castillo, seguido por los miembros del PRM, Yayo Sanz con un 22.9 %, Guido Gómez Mazara con 20.7, Wellington Arnaud con 20.6 % y Abel Martínez del PLD con 20.2 %.

El dirigente político del PRM, Tony Peña Guaba obtuvo un 18.1 %, Francisco Javier García del PLD recibió un 17 % y Roque Espaillat, del Partido Esperanza Democrática (PED) con un 7.9 %.

Tasa de rechazo, de Roque Espaillat, la mayor; Omar Fernández, la menor

En cuanto a la mayor puntuación de rechazo, Roque Espaillat lideró la lista con 61.6 %, seguido por Gonzalo Castillo con 34.8 %, Leonel Fernández con 32.2 % y Tony Peña Guaba con 32.1 %.

Asimismo, Abel Martínez obtuvo 26.7 %, Guido Gómez Mazara 26.3 %, Francisco Javier García un 25.3%, Carolina Mejía un 25.1 % y Wellington Arnaud un 24.5%.

El dirigente político Yayo Sanz recibió un 24 %, David Collado un 22.4 %, Raquel Peña un 21.6 % y Omar Fernández un 13.6 %.

Ficha técnica

El estudio representa al padrón 2024 de la Junta Central Electoral con 7,281,763 (excluyendo los dominicanos residentes en el exterior), el carácter de la muestra fue aleatoria, probabilística y estratificada, con un cuestionado estructurado, realizado cara a cara, del 10 al 13 de diciembre 2025, en 23 provincias y el Distrito Nacional, 56 municipios, 22 distritos municipales, 100 zonas de muestreo y 120 unidades primarias de muestreos

Con un tamaño de muestra de 1,200, un margen de error de más o menos 2.9 % en resultados generales y un nivel de confiabilidad de 95 %.

