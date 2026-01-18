Danilo Medina advierte que el país “luce sin rumbo”

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó que la República Dominicana atraviesa un momento de profunda incertidumbre, marcado por la pérdida de rumbo del actual gobierno en la conducción del Estado, con señales económicas y fiscales que resultan preocupantes.

Medina señaló una caída del crecimiento económico, de la demanda y de las ventas, indicadores que deberían mostrar un comportamiento ascendente en una economía sana. En contraste, enumeró una serie de variables negativas, que sí van “con pico hacia arriba”.

“Es como si el gobierno hubiera perdido el rumbo en la dirección del Estado Dominicano. Y hay cosas que son preocupantes como la caída del crecimiento económico, caída de la demanda, caída de las ventas, que debieran ser con pico hacia arriba. Ahora, con pico hacia arriba tenemos subida de la deuda, del pago de intereses, del déficit fiscal. Subida de los precios y de los actos de corrupción”, precisó el dirigente político al responder a los comunicadores que le abordaron al concluir la asamblea de su Partido realizada en San Pedro de Macorís este domingo.

“El país luce sin rumbo. Es como si el gobierno hubiera perdido la dirección del Estado dominicano”, sostuvo el dirigente político, al advertir que los escándalos que involucran al Seguro Reservas, al Banco Agrícola y a Senasa se acumulan “por todas partes”, sin que se perciban medidas claras ni consecuencias para los responsables.

En ese contexto, calificó como “cosmético” el anunciado relanzamiento gubernamental, limitado al cambio de tres funcionarios, sin transformaciones de fondo que devuelvan confianza a la población y a los actores económicos. “No se ha hecho ningún cambio fundamental para relanzar el gobierno”, enfatizó.

Medina afirmó que esta situación ha generado un clima de preocupación e incertidumbre, que frena las inversiones al no existir convicción de que sea un momento oportuno para apostar por la economía nacional. A esto sumó la intención oficial de impulsar una reforma fiscal, iniciativa que, a su juicio, carece de viabilidad debido a la pérdida de autoridad moral del gobierno.

El presidente del PLD recordó que había advertido con antelación sobre el rumbo complicado del país, al señalar que el incremento del gasto corriente conducía a un callejón sin salida, obligando a elaborar presupuestos sostenidos en el endeudamiento. Indicó que para el presente año se contemplan 400 mil millones de pesos en préstamos con el fin de equilibrar las cuentas públicas.

“Estamos tomando dinero prestado para pagar intereses y gasto corriente, y eso es fatal cuando una economía entra en esa situación”, expresó, al asegurar que no vislumbra un horizonte claro para la República Dominicana

Curso de la asamblea provincial del PLD en SPM

Danilo Medina subrayó que el gobierno cuenta con una oposición responsable y sensata, que no ha intentado sacar provecho político de la situación del país, pero que esa actitud no ha sido aprovechada por las autoridades para corregir el rumbo y asumir decisiones que beneficien al pueblo dominicano.

Las declaraciones del expresidente Danilo Medina se producen en el marco del retorno de las asambleas provinciales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), iniciando en San Pedro de Macorís, como parte de un proceso de reorganización y fortalecimiento interno de la organización.

En este escenario, marcado por la juramentación de cerca de 300 nuevos miembros, en su mayoría jóvenes, Medina expuso su visión crítica sobre la situación económica, fiscal e institucional del país, al tiempo que subrayó la necesidad de que el PLD continúe actuando como una oposición responsable y sensata, aun frente a lo que definió como una gestión gubernamental sin rumbo claro.

Juramentación de miembros

Antes de las palabras de cierre, Danilo Medina, en su calidad de presidente del PLD, le tomó el juramentó alrededor de trescientos jóvenes, presentes en el acto, en su gran mayoría nuevos votantes, quienes ingresan al PLD como miembros.

Los nuevos miembros serán asentados en el padrón peledeísta y se ubicarán en los comités intermedios de los recintos electorales en donde votan.

Al juramentarlos, Danilo Medina, le dijo que en el PLD tiene la oportunidad de crecer políticamente por la tradición Peledeísta de ser el Partido de las oportunidades, condición observada en las encuestas en las que se resalta que la mayor simpatía política del PLD está en los jóvenes de 18 a 35 años.

La asamblea se desarrolló con una oración inicial a cargo del Diacono Fabio Serrats, continuó con unas emotivas palabras de bienvenida a cargo del joven Francis Santana, presidente del PLD en el municipio cabecera.

Johnny Pujols, secretario general, en su turno destacó el fortalecimiento del PLD el pasado 2025, presentando el reto para el 2026, que apenas se inicia, para continuar consolidándose en el pueblo, que es donde se dice que en los gobiernos peledeistas se vivía mejor.

Invitó a los presentes a cumplir las tareas que se les asignen en la implementación de la Línea Organizativa y Electoral, completado con un activo ejercicio comunicativo y abogando en todos los ámbitos por la unidad partidaria.

En la dirección de la asamblea participaron Danilo Medina, Presidente del PLD, Johnny Pujols, secretario general , los vicepresidentes del PLD Temístocles Montás, Zoraima Cuello e Yván Lorenzo, el ex vicepresidente, Jaime David Fernández Mirabal, el dirigente enlace de la dirección con la provincia, Emerson Vegazo y los dirigentes provinciales Blas Henríquez, Francis Santana, Jose Hazim Frapier, Vilma Torres de Hazim, Félix de los Santos, Hilary Peguero, José (Pepe) Domínguez, Luis Miguel Pichirilo, Mercedes Rodríguez , Pedro Mota y Horacio Mazara, pasado enlace provincial

Del Comité Político acompañaron a Danilo Medina y Johnny Pujols en la asamblea, Gustavo Sánchez, vocero de los diputados del PLD, los ex Presidentes de la Cámara de Diputados Radhamés Camacho y Lucia Medina, Melanio Paredes, Miriam Cabral, Sonia Mateo, Diego Aquino, Walter Musa, Robert De la Cruz, Alejandro Montás, Roben Darío Cruz (Rubén Toyota), Alexis Lantigua, Richard Medina, Simón Lizardo y Héctor Olivo en quien recayó la conducción de la asamblea junto a Nancy Rosario, comunicadora y dirigente del PLD en San Pedro de Macorís.

