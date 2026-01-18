La Dirección de Prensa del Presidente informó que, como parte de un proceso de evolución y adaptación tecnológica, LA Semanal se encuentra actualmente en pausa.

A través de un comunicado, se informó que este proceso contempla la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas digitales orientadas a optimizar la participación de los medios de comunicación, ampliar los canales de interacción y democratizar aún más el acceso a la información pública.

Una vez completada esta adaptación técnica, explicó, "LA Semanal retornará como un canal de comunicación más moderno, abierto y efectivo, reafirmando su papel como puente entre el Gobierno y la población dominicana".

En el proceso de transformación, se espera que la evolución tecnológica permita hacer más eficiente la interacción con los medios, ampliar la participación ciudadana y fortalecer el acceso equitativo a la información de interés público.

La pausa se anunció tras la última sesión del año, celebrada el 8 de diciembre, debido a las cercanas festividades navideñas, y forma parte de la estrategia de modernización del espacio comunicativo del Gobierno.

Con este enfoque renovado, LA Semanal aspira a consolidarse como el canal de comunicación más moderno y efectivo para toda la población dominicana, manteniendo su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del diálogo público.

