Cándido Mercedes, sociólogo y analista político, al analizar la política en el año 2025 dijo que la oposición promovió un discurso que retrotrae el país hacia el pasado, y que además de vacío fue un discurso ríspido, agrio y con tendencia hacia la degradación.

Sobre el ejercicio político del Partido de gobierno, dijo que aparenta ser una organización política inexistente, porque no actúa, no se pronuncia, ha dejado solo al presidente de la República, y cuando el principal dirigente de la entidad habla no se sabe si lo hace como ministro o como presidente del PRM.

Sostuvo que los dos partidos opositores, el PLD y Fuerza del Pueblo, tuvieron 20 años de ejercicio gubernamental, y que cuando se compara sus actuaciones en el gobierno con los datos de los 5 años de Luis Abinader, se quedan muy lejos en Relaciones Exteriores, en economía, era exportaciones, en salud, educación y otros renglones.

Dijo que cuando Miriam Germán Brito asumió la Procuraduría General de la República en el 2020 había guardados por lo menos 400 expedientes de corrupción que nunca fueron puestos en marcha, y que ahora cuando hay un caso de corrupción se alarman y hasta llegan a solicitar la renuncia del presidente de la República.

Dijo que en materia de desigualdad, pobreza, pobreza monetaria, tasa de homicidios, persecución al tráfico de drogas, los cambios son muy significativos.

Agregó que hay otros temas en los que la oposición no se atreve a hablar, por ejemplo en los asuntos que ha traído al país el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque hay una dependencia muy fuerte. Explicó que Trump ha levantado el populismo de ultraderecha en todo el mundo, y que por los daños que pudiera hacer cualquier decisión de Trump la oposición no critica los acuerdos del gobierno con el gobierno de Donald Trump.

Cándido Mercedes fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices?, que se divulga diario por AcentoTV.

