Asjana recibe apoyo del PRM, del PLD, de FP y de la izquierda para su candidatura a rector de la UASD

En un acontecimiento que se considera inédito en la historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), las principales fuerzas políticas de la República Dominicana, junto a influyentes movimientos de izquierda, han conformado una alianza estratégica para respaldar la candidatura del doctor Jorge Asjana David a la Rectoría para el período 2026-2030.

Este alineamiento plural representa un hito en la vida académica nacional, al lograr que corrientes tradicionalmente opuestas coincidan en una visión común para la gestión de la Primada de América. El doctor Asjana David, médico de vasta trayectoria y exvicerrector docente en dos periodos, se consolida, así como la figura de consenso para dirigir la institución.

El PRM

Figuras de alto peso político del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han hecho público su apoyo. Destaca el respaldo del expresidente Hipólito Mejía, cuyo liderazgo es determinante en estructuras clave del partido.

Asimismo, se han sumado Franklin García Fermín, Ministro de Educación Superior (MESCYT) y exrector de la UASD; Roberto Fulcar, presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del PRM; Guido Gómez Mazara, Adolfo Pérez, entre otros.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El PLD

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) oficializó su apoyo a través de su presidente, el exmandatario Danilo Medina, quien, tras consultar con la militancia académica, afirmó que la propuesta de Asjana coincide plenamente con los valores de su organización. En este respaldo participó activamente el exrector Iván Grullón Fernández.

FP

Por su parte, algunas figuras de la Fuerza del Pueblo (FP) mantienen una participación orgánica de alto nivel en el proyecto. Dirigentes de la Dirección Política como Raúl Hernández y Francisco Luciano, junto a un robusto equipo de académicos, integran activamente la estructura de campaña de Asjana David.

La oficina del Dr. Jorge Asjana David explicó también que la coalición se completa con el apoyo unificado de los movimientos de izquierda, sector históricamente influyente en la UASD. Destaca entre otros, el respaldo de la maestra María Teresa Cabrera Ulloa, ex candidata presidencial y Presidenta del Partido Frente Amplio, marcando un momento poco común donde estas fuerzas logran una línea de acción unificada en torno a una sola aspiración.

"Más allá de las siglas partidarias, el proyecto del doctor Jorge Asjana David se fundamenta en su extensa hoja de servicios y su perfil como académico de carrera. Los sectores consultados coinciden en que su liderazgo garantiza la estabilidad institucional, el consenso académico y el fortalecimiento democrático que la universidad requiere para los próximos años", indica la nota enviada a este medio.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más