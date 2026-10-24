El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, afirmó que el crecimiento económico de República Dominicana durante décadas no ha garantizado una distribución de la riqueza que permita mejorar las condiciones de vida de toda la población.

Durante su participación en el Café Político del Club de Ideas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el legislador sostuvo que las decisiones políticas han incidido en que la expansión económica no se traduzca en mayores oportunidades, movilidad social ni acceso generalizado a servicios de calidad.

“Crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo”, expresó Taveras en el encuentro, dedicado a la desigualdad y a los desafíos para ampliar los beneficios del desarrollo económico.

El senador señaló que, pese al crecimiento registrado por el país, persisten privaciones que afectan a distintos sectores de la sociedad. A su juicio, parte del problema radica en decisiones tomadas desde el ámbito político que han limitado la distribución de los beneficios de la actividad económica.

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“Ha pasado que desde la política se han tomado decisiones que no han permitido que ese gran crecimiento se distribuya en la población para que haya movilidad social”, manifestó.

Pobreza más allá de los ingresos

Taveras planteó que la pobreza no debe entenderse como una elección individual, sino como una situación de privación de capacidades y de acceso a bienes y servicios necesarios para vivir con dignidad.

Desde esa perspectiva, sostuvo que la evaluación del desarrollo nacional debe considerar las condiciones de la población en áreas como salud, educación, vivienda y empleo, y no limitarse a indicadores económicos generales.

El legislador advirtió que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y los promedios de ingreso por habitante no reflejan por sí solos cómo se distribuye la riqueza ni las condiciones de vida de todos los ciudadanos.

Durante el encuentro, también exhortó a los jóvenes a involucrarse en la política, al considerar que las decisiones adoptadas desde los espacios de poder público influyen directamente en las oportunidades de progreso y en el acceso a servicios.

Sus planteamientos situaron la distribución de los beneficios del crecimiento económico y la reducción de las desigualdades entre los desafíos que, según expuso, debe afrontar el país.

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