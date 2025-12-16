El presidente Luis Abinader se reunió con peluqueros y barberos del país, en el marco del evento Peluqueros RD 2025, una jornada de integración social, reconocimiento al trabajo comunitario y fortalecimiento del sector de la belleza.

El presidente informó que se ha impulsado la creación de una cooperativa que cumpla con las normas establecidas, con el objetivo de servir como herramienta de financiamiento, ahorro y respaldo para el presente y el futuro de los trabajadores del sector.

Indicó que esta iniciativa busca fortalecer la estabilidad económica de los peluqueros y abrirles mayores oportunidades de crecimiento.

Asimismo, instruyó a los responsables correspondientes a reunirse para crear un capítulo y una línea especial dirigida, exclusivamente a peluqueros y peluqueras, así como evaluar alternativas que permitan facilitar la creación de un club que responda a las necesidades del sector, especialmente en el Distrito Nacional.

El mandatario también resaltó el reconocimiento internacional del talento dominicano, al señalar que en distintos países como Estados Unidos, Suiza, Chile y Argentina existen asociaciones de peluqueros dominicanos, lo que demuestra la calidad y el prestigio de sus manos trabajadoras.

El encuentro permitió que los 1,000 peluqueros participantes ofrecieran 5,000 cortes de cabello gratuitos a comunitarios, consolidando una acción social de alto impacto y reafirmando el compromiso del Gobierno con la inclusión, la dignificación del trabajo y el apoyo a los sectores productivos emergentes.

De su lado, el presidente de la Asociación Nacional de Peluqueros (Asopedin), Domingo Herrera, expresó su satisfacción por compartir el encuentro junto con peluqueros y peluqueras que han respaldado el proyecto, y resaltó que estuvo acompañado por su esposa y sus hijos, subrayando que el presidente Abinader es un hombre de familia y que esos valores se reflejan en su liderazgo.

En tanto, el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB), Rolfi Rojas, afirmó que la jornada simboliza dignidad, autoestima y amor por la gente, al beneficiar a 5,000 dominicanos con cortes gratuitos.

Señaló que, con el respaldo gubernamental, la barbería y la peluquería se consolidan como un motor de desarrollo económico y social.

Aseguró que desde la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial continuarán impulsando iniciativas para fortalecer a los emprendedores, agradeció a todos los participantes y expresó que cuando el Gobierno y el pueblo trabajan juntos, se logran verdaderas transformaciones sociales.

