El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García consideró el caso Senasa como la acción más “despiadada” que registra la historia dominicana, indicando que este proceso no se quede en una simple investigación y acusación por un tema de corrupción.

Al inicio de los actos de celebración del 52 aniversario de la fundación del PLD, García manifestó que el Ministerio Público debe profundizar la investigación para que pueda determinar cuántos niños, adultos y ancianos, perdieron la vida en estos cinco años, debido a la sustracción de los recursos que estaban destinados para el bienestar de su salud.

“Tal como dijo el juez cuando estaba valorando las pruebas que le había depositado al Ministerio Público, aquí de lo que se trata es de una especie de holocausto y esto quiere decir pérdida de vida. Se han perdido muchas vidas porque el dinero que estaba destinado para eso no se usó correctamente”, declaró García.

Además, el exministro de Turismo indicó que la sociedad dominicana está conmovida y consternada, indicando que nadie se podía imaginar las cosas que se estaban dando alrededor del Senasa.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Nadie podía imaginarse que el dinero que estaba destinado para ir a sanar, a curar, a prevenir enfermedades de más de 7 millones de dominicanos, fuera sustraído para ir a parar a los bolsillos de algunos cuantos, principalmente funcionarios del actual gobierno y quién sabe para qué cosa”, enfatizó.

Asimismo, explicó que cuando una persona presenta una situación delicada de salud, en ese momento es un enfermo normal, pero si la persona no recibe la atención adecuada, se convierte en un enfermo grave, “pero si ya en un estado grave no recibe las atenciones médicas y recibe los medicamentos adecuados, entonces se puede convertir en un enfermo terminal”.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más