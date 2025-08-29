El presidente de la República Dominicana emitió los Decretos 475-25 y 493-25, que nombran a nuevos titulares en instituciones estratégicas del país.

Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna fue designado como director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF).

Nayib Emilio Aude Díaz asumirá la dirección del Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podestá, en sustitución de la doctora Patricia Toribio.

El Decreto 493-25 nombra a José Luis López Pérez como director del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL).

La disposición también deroga el Decreto 472-25, del 21 de agosto de 2025.

En el Decreto 475-25 se dispone además la derogación del artículo 30 del Decreto 339-20 y del artículo 3 del Decreto 737-08.

Ambos decretos fueron enviados a la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública y demás organismos competentes para fines de conocimiento y ejecución.

Semblanzas

Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna

Es un abogado y político con una amplia trayectoria en la vida pública dominicana, destacándose como excomandante general del Ejército y exdirector del INESPRE, donde impulsó programas de apoyo al sector agropecuario. Fundador y presidente del Partido Cívico Renovador. Además de su labor política, es conferencista, historiador y autor de obras sobre Gregorio Luperón, y lidera el Instituto de Estudios Antillanistas y la Fundación Sila Ozuna, orientada a proyectos sociales y comunitarios.

Nayib Emilio Aude Díaz

Nayib Aude Díaz, médico veterinario. Egresado con honores de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña en el año 1989. Especialista en ginecología, ortopedia y medicina deportiva equina con experiencia en imágenes de mamíferos marinos.

José Luis López Pérez

Decreto 475-25

Decreto 493-25

