El mandatario, Luis Abinader, informó en su red social X que no aceptará impunidad ni corrupción durante su gestión presidencial que inició en 2020 y que en 2024 comenzó su segundo período.

"Durante estos cinco años he luchado contra la impunnidad y la corrupción", aseguró el jefe de Estado.

Aclaró que envió el informe que revela irregularidades en la administridadora de riesgo de salud (ARS) SeNaSa "directamente" a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, "como una adverencia adicional" a los funcionarios de "mi gobierno" para que "no se equivoquen".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Hoy quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices", dijo Abinader y reiteró una vez más que "en mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo".

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más