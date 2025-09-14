El mandatario, Luis Abinader, informó en su red social X que no aceptará impunidad ni corrupción durante su gestión presidencial que inició en 2020 y que en 2024 comenzó su segundo período.
"Durante estos cinco años he luchado contra la impunnidad y la corrupción", aseguró el jefe de Estado.
Aclaró que envió el informe que revela irregularidades en la administridadora de riesgo de salud (ARS) SeNaSa "directamente" a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, "como una adverencia adicional" a los funcionarios de "mi gobierno" para que "no se equivoquen".
"Hoy quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices", dijo Abinader y reiteró una vez más que "en mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo".
