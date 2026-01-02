El excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, llamó este jueves a la población a apostar por República Dominicana, a no rendirse ni bajar los brazos, aunque afirmó que el país atraviesa "momentos complejos" que impactan la vida cotidiana de miles de familias.

"El país no está viviendo su mejor momento, y la gente lo sabe. Hay dificultades reales que se sienten en los hogares, en los barrios y en los campos. Pero rendirse no es una opción. Apostar por la República Dominicana es seguir trabajando, cuidándonos y empujando para que las cosas mejoren", expresó Martínez en una nota de su oficina.

El político sostuvo que desear que al país le vaya bien está por encima de cualquier diferencia política, y que ello implica esperar que el actual gobierno corrija lo que ha fallado, gobierne con mayor sensibilidad y cierre su gestión de manera responsable, permitiendo que la nación avance con estabilidad y sin retrocesos.

"Lo que necesitamos es menos violencia, menos muertes evitables y más oportunidades. Oportunidades reales para la juventud, para los emprendedores, para la niñez, para las personas con discapacidad y para quienes hoy viven en condiciones de vulnerabilidad", afirmó.

Martínez destacó que República Dominicana es un país de gente trabajadora, tanto dentro como fuera del territorio nacional, con la energía y la voluntad necesarias para salir adelante.

En ese sentido, llamó a recuperar el sentido de país, a verse como una sola familia y a colocar el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales.

"El 2026 debe ser un año para apostar por lo nuestro, para no perder la esperanza y para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que República Dominicana encuentre un mejor rumbo", concluyó.