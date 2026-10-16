Francisco Álvarez Valdez, coordinador general de Participación Ciudadana, declaró que su organización no propone a nadie para presidir la Suprema Corte de Justicia, pero cree que debe ser designado un miembro de la carrera judicial y no un jurista que no ha sido nunca juez, como ha sido la costumbre de los que tienen mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura.

“La persona que sea designada en la presidencia de la SCJ debe ser alguien que conozca las interioridades del poder judicial, que haya sido miembro del Consejo del Poder Judicial y que tenga la experiencia de haber pasado por ese organismo colegiado de lo jueces”, declaró el jurista y coordinador general de Participación Ciudadana.

En el caso de los abogados que llegan a la presidencia de la SCJ dijo que es muy débil su evolución, porque cómo se le evalúa su ejercicio privado del derecho, mientras que un juez de carrera sí ha pasado por las evaluación y ha tenido parámetros para ser evaluado en su ejercicio.

Destacó que la tradición que ha seguido el presidente Luis Abinader lo ubica en la excepción para no designar a un relacionado, sino a alguien con avales suficientes para ejercer bien sus funciones.

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Recordó que fue Luis Abinader quien designó a Miriam German Brito como procuradora general, y a Yeni Berenice Reynoso como directora de Persecución y luego Procuradora, por sus hijas de vida y su ejercicio en la judicatura y en el Ministerio Público. A ninguna de las dos las conocía, dijo.

Recordó que Luis Abinader también designó independientes en el Tribunal Superior Electoral, en la Junta Central Electoral y en otros organismos del Estado.

“Luis Abinader tiene que seguir rechazando el método viejo, de designar a uno que le guarde las espaldas”, como ocurrió en el pasado con Leonel Fernández y Danilo Medina.

Y recordó que en 2010 conversó con su amigo y maestro Jorge Subero Isa, entonces presidente de la SCJ, quien estaba confiado de que seguiría siendo presidente del ese tribunal. “Le dije ‘magistrado, si Mariano Germán se inscribe usted no volverá a ser presidente de la SCJ’, y así ocurrió”, declaro Francisco Álvarez Valdez.

Entiende que Fernando Langa, a quien se considera que podría ser designado presidente de la SCJ por Luis Abinader, es un abogado exitoso, pero no ha estado vinculado a los procesos de reformas judiciales dominicanos.

Sobre Luis Henry Molina dijo que sale de manera airosa de la posición, y aunque él lo rechazó cuando fue designado en 2019, ahora lo que convenía era que fuera ratificado por 7 años años para que concluyera las reformas que había iniciado en la parte digital, reducción de la mora y la sistematización de la jurisprudencia. Entiende que Molina merece ser recordado como presidente de la SCJ.

Llamó la atención sobre la reducción de las mujeres en la SCJ, por la salida de Nancy Salcedo, y porque el CNM ha preferido hombres y no mujeres.

Entre los desafíos de la justicia mencionó la reducción de la corrupción, el fortalecimiento de la Inspectoría Judicial, aunque aclaró que la corrupción de ahora no es como lo era en la época de Balaguer.

También mencionó que ningún presidente ha cumplido con la ley de la asignación del 2.6 % del presupuesto al poder judicial, ni del 1.4 % al Ministerio Público.

Dijo creer que entre el Partido Revolucionario Moderno y Fuerza del Pueblo hay un acuerdo para las designaciones que deberá hacer la próxima semana el Consejo Nacional de la Magistratura.

Francisco Álvarez Valdez fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario en su programa ¿Y tú…qué dices? que se divulga todos los días por AcentoTV.