China es hoy el mayor productor y exportador industrial del planeta. Lo logró planificando a largo plazo e invirtiendo en energía, carreteras y puertos. Además, formó trabajadores cada vez más calificados, aprovechó su enorme mercado interno para probar sus productos y aplicó políticas para atraer empresas y tecnología extranjeras. Así construyó una industria capaz de fabricar desde artículos sencillos hasta equipos de alta tecnología.

El país se propuso convertirse en la fábrica del mundo y se organizó como una gran corporación con una misión clara: producir más y más barato que nadie, para vender en todas partes.

Para lograrlo tuvo que romper con el modelo soviético que había adoptado en los años cincuenta, caracterizado por una economía rígida y centralizada, en la que el Estado decidía qué y cuánto producir.

Buscó entonces inspiración en sus vecinos asiáticos. En 1978, Deng Xiaoping visitó Japón y Singapur, interesado en su desarrollo industrial, tecnológico y administrativo. Tras conocer una planta automatizada de Nissan, comentó: “Ahora entiendo lo que es la modernización”. China también tomó como referencia a Corea del Sur y Taiwán, que crecían rápidamente combinando intervención estatal, inversión privada y exportaciones. Adaptó el modelo de zonas francas de exportación que ambos habían aplicado con éxito y creó zonas económicas especiales como Shenzhen, junto a Hong Kong.

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Pero su mayor referente fue Singapur, cuya gestión eficiente y pragmática bajo el gobierno de Lee Kuan Yew impresionó a Deng. En 1994, ambos países crearon en Suzhou un parque industrial conjunto.

De la combinación de esas experiencias surgió un modelo propio, que combina mercado y empresa privada con dirección estratégica del Estado. La cúpula del Partido Comunista actúa como junta directiva de esta gran corporación, fijando prioridades de largo plazo que los planes quinquenales convierten en metas concretas para provincias y condados. Este sistema de planificación existe desde 1953 y van por su decimoquinta edición.

El actual, de 2026 a 2030, prioriza la modernización industrial y tecnológica rumbo a la meta de 2035: convertir a China en una potencia económica avanzada y duplicar, en términos reales, el PIB por habitante de 2020, hasta superar los 20,000 dólares, el nivel de un país desarrollado de rango intermedio.

Anatomía de la megafábrica

El modelo chino ha llevado al país del 6% del valor añadido manufacturero mundial en 2000 al 32% en 2024, más que Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur juntos. China es el mayor fabricante del mundo desde 2010, y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) prevé que su participación alcance el 45% en 2030. Ningún país ha logrado tanto en tan poco tiempo.

En 2025 exportó cerca de 3.8 billones de dólares (trillones en inglés) y registró el mayor superávit comercial de la historia: unos 1.2 billones, un 20% más que en 2024. Y no se trata solo de juguetes o ropa barata, fabrica alrededor del 80% de los paneles solares, el 70% de los automóviles eléctricos y más de la mitad del tonelaje de los barcos del mundo.

Su fuerza laboral se forma según las necesidades productivas. Cada año se gradúan más de cinco millones de profesionales en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. China supera a Estados Unidos en doctorados científicos y casi lo duplica en ingeniería e informática. Además, su sistema de formación técnica, el mayor del mundo, aporta unos diez millones de trabajadores calificados al año.

A ello se suman la automatización y la innovación. En 2025, China instaló 354,000 robots industriales, el 59% del total mundial; 55% de fabricación nacional. Ese mismo año invirtió el 2.8% del PIB en investigación y desarrollo (I+D) y superó por primera vez el promedio de la OCDE. China ya no solo copia, también inventa.

Esta megafábrica consume más del doble de electricidad que Estados Unidos y cerca de un tercio de la mundial. El 35% de su generación procede de fuentes solares, eólicas e hidroeléctricas. Solo en 2025, su demanda aumentó 503 teravatios hora, casi el consumo anual de Alemania.

La transición energética es también un compromiso ambiental, un negocio y una cuestión de seguridad. China vende al mundo paneles solares y baterías, mientras impulsa tecnologías que le permiten reducir su dependencia de combustibles importados.

Más de 2,000 parques industriales agrupan fabricantes, talleres y proveedores que se reparten tareas, reducen costos y aceleran la producción. Según las autoridades chinas, el país abarca todas las categorías industriales de Naciones Unidas, facilitando el suministro de componentes y piezas, una de sus principales ventajas competitivas. Además, su enorme mercado interno permite probar, perfeccionar y escalar sus productos antes de exportarlos.

El financiamiento está al servicio de la planificación. Los seis grandes bancos comerciales estatales concentran cerca del 42% de los activos bancarios, y los bancos públicos de desarrollo ofrecen créditos preferenciales de largo plazo a sectores prioritarios. Así nacieron los gigantes de los autos eléctricos, las baterías y los paneles solares: empresas privadas que compiten entre sí, alimentadas por recursos públicos.

El financiamiento también cruza fronteras. El Banco de Desarrollo de China y el Eximbank encabezan los préstamos al exterior, y desde 2017 China es el mayor acreedor bilateral del planeta. Con esos créditos se construyen puertos, ferrocarriles y centrales eléctricas que luego sirven para vender productos chinos y traer materias primas. El dinero sale de un banco chino, contrata a una constructora china y abre el camino a mercancías chinas.

La infraestructura es el sistema circulatorio de este gigante productivo. China cuenta con unos 200,000 kilómetros de autopistas y 165,000 de vías férreas. De estas, más de 50,000 son de alta velocidad, más que en el resto del mundo junto, y llegan al 97% de las ciudades de más de medio millón de habitantes. Tiene, además, 270 aeropuertos y ocho de los diez puertos con más carga del planeta, altamente automatizados. Esta red conecta fábricas chinas con proveedores y mercados de todo el mundo.

Detrás de las cifras de producción del país no hay solo mano de obra barata. Hay economías de escala, infraestructura moderna, financiamiento, proveedores cercanos y una fuerza laboral capacitada, articulados bajo una planificación de largo plazo, que coloca a gobierno, empresas y recursos productivos bajo objetivos comunes.

La fábrica del mundo no es una simple agrupación de talleres, sino un ecosistema integrado en el que cada pieza refuerza a las demás. El resultado es un país que produce a una escala, velocidad y costo que lo sitúa como el líder industrial del planeta.

La red mundial de la fábrica china

El extraordinario auge industrial chino no puede entenderse sin sus ventas en el exterior. Desde su ingreso en la Organización Mundial del Comercio, en 2001, pasó de vender productos baratos a convertirse en el mayor exportador de mercancías del planeta, puesto que ocupa desde 2009.

Sus enormes superávits comerciales, que han alcanzado récords históricos, fortalecen su capacidad para financiar inversiones productivas, tecnológicas, sociales y de infraestructura, que a su vez amplían su capacidad de producir y vender. Es un círculo virtuoso: cuanto más vende, más puede producir, y cuanto más produce, más vende.

Para ello necesita materias primas, rutas, puertos y mercados. Fuera de sus fronteras aplica una estrategia de largo plazo similar a la de dentro, que combina inversiones, préstamos, obras de infraestructura y acuerdos comerciales. El propósito es claro: asegurar sus suministros y llevar sus productos cada vez más lejos, más rápido y a menor costo.

Su principal instrumento es la nueva Ruta de la Seda, lanzada en 2013, a la que se han sumado unos 150 países. En 2025 movilizó un récord de 213,500 millones de dólares en obras e inversiones, acumulando 1.4 billones desde su inicio. Los países participantes representan ya más de la mitad de su comercio exterior.

Mediante esta iniciativa, China financia carreteras, ferrocarriles, centrales eléctricas y, especialmente, puertos. Sus empresas participan en más de cien puertos de 63 países, facilitando tanto la distribución de mercancías chinas como el envío de materias primas hacia sus fábricas.

Los trenes de carga a Europa, apodados las “caravanas de camellos de acero”, pasaron de 1,702 viajes en 2016 a 20,022 en 2025. Conectan 132 ciudades chinas con 237 de 26 países europeos, en la cuarta parte del tiempo de un barco y a la quinta parte del costo de un avión.

China también abre centros comerciales y almacenes en el exterior, para facilitar y extender la distribución de sus mercancías. En Dubái funcionan el Dragon Mart, de 1.2 kilómetros de largo y casi 4,000 tiendas. Y el Yiwu Market, el mayor mercado mayorista fuera de China, con 1,600 salas de exhibición y 324 almacenes que abastecen a Oriente Medio, África y Europa. Hay centros similares en Osaka y Nairobi, y otros en proyecto en Melbourne, Moscú y Ciudad de México. Gracias a ellos, los medianos y pequeños fabricantes chinos venden directamente al exterior.

El Ministerio de Comercio de China contabiliza más de 2500 almacenes o centros logísticos en el extranjero, que acercan los productos a los compradores y agilizan las entregas. A ello se suma la expansión de grandes tiendas chinas, que afecta al comercio local. En Chile, por ejemplo, la consultora inmobiliaria Colliers registró a comienzos de 2026 un total de 255 locales de este tipo con más de 500 metros cuadrados, 55 más que un año antes.

El comercio digital amplía todavía más ese alcance. Temu, Shein y TikTok Shop llevan los productos al teléfono del consumidor, sin pasar por tiendas locales. Temu ya iguala a Amazon, con el 24% de las compras internacionales en línea, y Shein alcanzó 273 millones de clientes activos en unos 160 países y territorios. En 2025, los vendedores chinos captaron nueve de cada diez euros que los europeos gastaron en tiendas digitales de fuera de la Unión Europea.

Estas plataformas no solo venden, también recopilan información sobre los consumidores: qué productos buscan y cuáles compran. Esos datos ayudan a los fabricantes a conocer la demanda, adaptar sus productos y orientar sus ventas en distintos mercados.

Los barcos que salen cargados de manufacturas regresan, sobre todo, con materias primas. China es el primer importador de petróleo, 11.6 millones de barriles diarios en 2025, y adquiere tres de cada cuatro toneladas de hierro y seis de cada diez toneladas de soya, lo que influye en los precios internacionales y las economías de muchos países.

Compra petróleo a Oriente Medio y Rusia; hierro a Australia, Brasil y Guinea; cobre a Chile y Perú; cobalto a la República Democrática del Congo, y soya a Sudamérica. Así, el cobalto de una mina congoleña puede terminar en la batería de un teléfono vendido en una tienda de Santo Domingo.

En suma, China compra materias primas al mundo y las transforma en productos de mayor valor, que vende mediante una gigantesca red de transporte, distribución y comercio. Así, su gran fábrica sobrepasa sus fronteras, extendiéndose por todo el planeta.

Lecciones y desafíos de la fábrica china

La experiencia china demuestra que el desarrollo industrial no depende únicamente de inversiones, mano de obra barata o libre mercado. Requiere visión estratégica, capacidad de organización, continuidad y disposición para aprender, experimentar y corregir errores. China no inventó todos los elementos de su modelo, pero supo combinarlos y adaptarlos a sus objetivos.

Su gran logro ha sido construir un sistema eficiente y bien estructurado, en el que la organización industrial interna y la expansión comercial externa funcionan como dos piezas de una misma maquinaria que se complementan y refuerzan mutuamente. Esta coordinación ha permitido concentrar y orientar buena parte de los recursos y las energías nacionales hacia objetivos específicos, convirtiendo a China en el mayor productor de manufacturas y exportador de mercancías del planeta. Para conseguirlo, el país antepuso sus intereses productivos y comerciales a cualquier principio o dogma ideológico, fiel al pragmatismo de Deng Xiaoping, resumido en su famosa máxima: “No importa si el gato es blanco o negro; lo importante es que cace ratones”.

Pero este modelo también plantea importantes desafíos. Una industria de semejante tamaño necesita ampliar continuamente sus mercados y asegurar sus suministros, lo que puede generar dependencia y subordinación de los proveedores de materias primas y potenciales tensiones derivadas de una expansión que destruye empleos y erosiona parte del tejido productivo y comercial de muchas naciones. Internamente, el reto es convertir su enorme poder productivo en bienestar sostenible, reducir la desigualdad y ampliar las libertades de expresión, organización y participación ciudadana en las decisiones públicas.

Para las demás naciones, la lección no consiste en copiar el modelo chino, sino en comprender la importancia de una visión estratégica de largo plazo, una dirección capaz de ejecutarla y políticas que permitan desarrollar capacidades productivas propias, sostenibles más allá de los cambios de gobierno.

En la próxima entrega analizaremos cómo la expansión del gigante asiático afecta al empleo y la protección social en el mundo, reproduce el modelo de centro y periferia y favorece el avance de las grandes cadenas comerciales y plataformas digitales, con sus consecuencias sobre las pequeñas empresas, las clases medias y la desigualdad. También examinaremos cómo contribuye a configurar un mundo cada vez más bipolar, marcado por el predominio de dos superpotencias en los ámbitos económico, financiero, tecnológico y militar.

Alejandro Moliné Ingeniero civil Formación en ingeniería, economía y administración de empresas. Experiencia en proyectos sociales e instituciones públicas del área de salud y seguridad social Ver más