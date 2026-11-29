El relato bíblico cuenta que la reina de Saba viajó a Jerusalén para conocer a Salomón. Había oído hablar de su sabiduría y quería comprobarla por sí misma. No se conformó con lo que otros decían: llevó sus propias preguntas. Esa actitud, tan sencilla en apariencia, explica por qué su historia sigue despertando interés después de tantos siglos.

No sabemos con certeza quién fue aquella reina. El antiguo reino de Saba se localiza principalmente en el sur de Arabia, en el territorio del actual Yemen. En Etiopía, sin embargo, existe una tradición que la llama Makeda y la vincula con el origen de su antigua monarquía. Según el Kebra Nagast, de su encuentro con Salomón nació Menelik I, quien habría llevado a Etiopía el Arca de la Alianza, asociada a las Tablas de la Ley.

La Iglesia ortodoxa etíope sostiene que el Arca se encuentra en Aksum. No existe una comprobación histórica de esa afirmación, pero su importancia religiosa y cultural es indudable. Para entender Etiopía hay que conocer también las historias que su pueblo ha conservado durante generaciones.

Traigo este episodio a colación por una razón que tiene mucho que ver con la educación dominicana.

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En el reciente debate sobre la propuesta de ley que he planteado para articular los distintos niveles de nuestro sistema educativo, la exministra Jacqueline Malagón hizo una observación que merece ser escuchada. Respaldó la iniciativa llegara al Senado, pero señaló que reorganizar las etapas de la enseñanza no será suficiente si dejamos intacto lo que enseñamos.

Malagón pidió dar a la historia, la filosofía, el arte y la música el espacio que merecen en la secundaria y en la universidad. Coincido con ella. Sería un error reducir la educación a la preparación para conseguir empleo, por importante que esto sea. Un país necesita técnicos bien formados, médicos, ingenieros y profesionales capaces de responder a los cambios tecnológicos. También necesita personas que lean, conozcan su historia, aprecien una obra de arte y sepan discutir una idea sin convertir la diferencia en enemistad.

La reina de Saba, al menos como nos la presenta la tradición, no hizo aquel viaje para aprender un oficio. Fue a hacer preguntas. Quiso escuchar, contrastar y formarse su propio juicio. En esa disposición a aprender encuentro una enseñanza tan válida hoy como entonces.

Si aspiramos a transformar la educación dominicana, debemos revisar no solo su organización, sino también sus contenidos. Las nuevas tecnologías abren oportunidades enormes, pero no resuelven por sí solas los problemas de criterio, convivencia y responsabilidad que afronta una sociedad.

No es una discusión menor: lo que decidamos enseñar hoy estará presente durante décadas en las decisiones de quienes dirijan nuestras instituciones, empresas y comunidades del país.

La intervención de Jacqueline Malagón añade, por tanto, una dimensión indispensable a esta discusión. Preparar a los jóvenes para trabajar es necesario; darles las herramientas para entender el mundo en que van a vivir es, también, una obligación de la escuela y de la universidad.

Eso es educar de verdad.

Rafael Santos Badía Ministro Educación Superior Ministro de Mescyt Político, abogado y maestro. Licenciado en Derecho. Maestrías en Diplomacia y Derecho Internacional y Derecho Administrativo. Especialista Economía Política y Derecho Laboral y Sindical. Experiencia y conocimientos sobre el sector sindical, el tripartismo y el sistema político, le han permitido participar activamente en la formulación de políticas educativas y laborales de la República Dominicana Ver más