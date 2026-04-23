El número de estadounidenses que buscan obtener la ciudadanía irlandesa por vía de ascendencia aumentó un 63 por ciento el año pasado, a medida que la dura retórica y las políticas de la administración Trump alimentaban la demanda de pasaportes de 'Plan B'.

Las cifras oficiales compartidas con el Financial Times (FT) muestran que las solicitudes procedentes de EE. UU. para el Registro de Nacimientos en el Extranjero (FBR, por sus siglas en inglés) de Irlanda —una vía de ciudadanía para personas con abuelos o padres irlandeses— aumentaron de 11.601 en 2024 a 18.910 en 2025, la cifra más alta desde que se iniciaron los registros digitales en 2013.

Los abogados señalaron que la postura firme de la administración Trump en cuestiones como la inmigración y los derechos de las personas transgénero había llevado a un número creciente de estadounidenses a comenzar a elaborar planes de contingencia.

Carol Sinnott, directora del bufete de abogados irlandés Sinnott Solicitors, afirmó que muchos de sus clientes estadounidenses buscaban un 'Plan B' en una "sociedad más segura y menos hostil", y añadió que el régimen de Trump había convertido la obtención de un pasaporte irlandés en "una prioridad".

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"Muchos ciudadanos estadounidenses sienten que su país ya no refleja sus valores", dijo, y agregó que pensaba que continuaría la tendencia al alza en las solicitudes.

La tramitación de una solicitud promedio tarda 12 meses, y los datos sugieren que la mayoría resultan exitosas. El Gobierno irlandés emitió 40.250 certificados el año pasado, una cifra cercana a las 42.808 solicitudes presentadas en 2024.

Más de 32 millones de estadounidenses declararon tener ascendencia irlandesa en 2024, según la Oficina del Censo de EE. UU., aunque se desconoce cuántos cumplen los requisitos para obtener la ciudadanía.

Ono Okeregha, director del bufete de abogados Immigration Advice Service (Servicio de Asesoramiento en Inmigración), comentó que el aumento de los aranceles, la retórica más dura en materia de inmigración y las medidas de deportación relacionadas con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) también habían actuado como catalizadores para la planificación de contingencias.

La ciudadanía irlandesa ha gozado de una popularidad especial debido a la posición del país dentro de Europa y a la gran diáspora irlandesa en EE. UU., añadió. "Los argumentos a favor de Irlanda se ven reforzados por los perdurables lazos ancestrales, el acceso al mercado único de la Unión Europea (UE), los estrechos vínculos con el Reino Unido y un entorno empresarial altamente competitivo en el que operan muchas de las principales empresas estadounidenses".

Los estadounidenses también están buscando obtener la ciudadanía británica en números cada vez mayores. Las cifras publicadas por el Gobierno del Reino Unido muestran que hubo 8.790 solicitudes procedentes de EE. UU. en 2025, lo que supone un aumento del 42 por ciento respecto a las 6.192 registradas en 2024.

Mary Gilmartin y Clíodhna Murphy, investigadoras en migración de la Universidad de Maynooth en Irlanda, señalaron que aún no estaba claro si el aumento en la demanda de pasaportes derivaría en un incremento proporcional de la migración; no obstante, observaron que existe una tendencia más amplia de residentes estadounidenses que buscan oportunidades en el extranjero.

Las solicitudes de ciudadanía irlandesa provenientes de Gran Bretaña también experimentaron un fuerte repunte el año pasado, reflejando una creciente demanda de acceso a la UE por una "vía indirecta" a raíz del Brexit. En 2025, se registraron 26.083 solicitudes de inscripción en el FBR procedentes de Gran Bretaña; esta cifra representa un aumento del 11 por ciento con respecto al año anterior, la cifra más alta desde que se comenzaron a llevar registros digitales.

Aproximadamente 9.600 personas se trasladaron de EE. UU. a Irlanda en el periodo de doce meses que terminó en abril de 2025, comparado con 4.900 el año anterior, según datos publicados por la Oficina Central de Estadística.

Asimismo, un número pequeño pero creciente de estadounidenses está intentando obtener asilo en Irlanda. Las cifras oficiales revelan que 94 ciudadanos estadounidenses solicitaron protección internacional en Irlanda el año pasado, en comparación con los 22 que lo hicieron en 2024.

Sinnott afirmó que la campaña contra los estadounidenses transgénero ha actuado como un "catalizador particular" de esta tendencia.

"Se trata de un acontecimiento extraordinario, derivado principalmente de la discriminación y la hostilidad que sufren las personas afectadas por las severas órdenes ejecutivas de Trump", añadió.

(Amy Borrett. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web).

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