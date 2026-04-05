Un mundo saturado de hechos, pero vacío de sentido

No estamos viviendo un tiempo sin respuestas, sino un tiempo que dejó de escuchar. El problema no es la ausencia de información, sino la incapacidad de sostener lo que esa información revela. Las tensiones entre potencias globales, los conflictos que escalan sin pausa, el uso de la fuerza como lenguaje recurrente, los cuestionamientos sobre el uso proporcional de la autoridad, el aumento sostenido en el costo de los alimentos y la fragilidad de los sistemas de protección social no son hechos aislados. Son síntomas de una misma dificultad: no sabemos qué hacer con el dolor cuando se vuelve estructural. Por eso, las palabras de Cristo en la cruz no pertenecen solo a la historia: son una estructura para interpretar el presente. En ellas no hay teoría. Hay verdad atravesada.

Antes de enunciar cada palabra, conviene entender algo: la cruz no fue un momento desordenado; fue una secuencia. No fueron frases sueltas; fueron respuestas en medio del dolor. Cada expresión de Cristo no solo describe lo que estaba pasando, sino que revela cómo se sostiene lo que duele. Por eso, las siete palabras no deben leerse como citas aisladas, sino como un recorrido. Desde el perdón hasta la entrega, se traza una línea que permite entender qué hacer con el dolor cuando no desaparece.

A continuación, las siete palabras.

Primera palabra: Perdón.

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Cuando la respuesta no es la represalia, se infiere un escenario global donde los conflictos se responden con escalamiento —como se ha visto en tensiones entre Estados y reacciones en cadena que afectan regiones completas—; el perdón parece fuera de lugar. La lógica dominante es responder al daño con mayor fuerza. Sin embargo, la historia demuestra que la represalia no cierra los ciclos; los prolonga. John Stott señaló que el perdón no nace de la inocencia del otro, sino de la decisión de no perpetuar el mal. Y Benedicto XVI afirmó que el perdón no niega la justicia, pero la eleva. Perdonar no es justificar; es no seguir cargando. Entiéndase a nivel colectivo: lo que no se suelta, se hereda. “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” —Lucas 23:34.

Segunda palabra: Salvación.

Cuando el cambio no depende del sistema, el sistema se resiste. En un mundo donde las estructuras son complejas —económicas, políticas e institucionales—, muchas personas sienten que su destino está determinado por el sistema. Pero la cruz introduce una ruptura: la salvación no depende del entorno, sino de la decisión. Martín Lutero insistía en la fe como acceso inmediato. El Catecismo de la Iglesia Católica reconoce que la gracia puede actuar incluso en el último instante. Mientras hay vida, hay acceso. Ni el sistema más cerrado puede impedir una decisión interior. “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.” —Lucas 23:43.

Tercera palabra: Relación.

Cuando se rompe la confianza social, afecta la esperanza. Uno de los signos más claros de este tiempo es la erosión de la confianza: entre ciudadanos e instituciones, entre autoridad y sociedad, entre personas. Los cuestionamientos al ejercicio de la autoridad —incluyendo casos de uso excesivo de la fuerza— evidencian que no basta con el poder; se necesita legitimidad. En la cruz, Jesús no impone estructura: construye vínculo. Bonhoeffer entendía la comunidad como responsabilidad compartida. Juan Pablo II afirmaba que el ser humano se realiza en la entrega. Entonces, creer también es cuidar. Sin vínculo, la autoridad se debilita; sin cuidado, la sociedad se fragmenta. “Mujer, he ahí tu hijo… he ahí tu madre.” —Juan 19:26–27.

Cuarta palabra: Abandono.

Cuando el sistema no responde, inunda la decepción. El abandono hoy no es solo emocional; es estructural. Lo experimentan poblaciones desplazadas por conflictos, ciudadanos sin acceso efectivo a servicios básicos, personas que quedan fuera de los sistemas de protección. Es la sensación de que nadie responde, incluso cuando todo parece estar organizado. Cristo no oculta esa experiencia; la expresa. Calvino la entendió como sufrimiento real asumido. Von Balthasar la describe como solidaridad total con el abandono humano. Sentir abandono no es estar perdido. Pero ignorarlo sí profundiza la fractura social. “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” —Mateo 27:46.

Quinta palabra: Necesidad.

Cuando lo básico deja de ser seguro, la oportunidad se convierte en privilegio. Hoy esa sed tiene nombre: aumento en el costo de los alimentos, presión sobre los hogares, incertidumbre económica global, acceso desigual a lo básico. La necesidad dejó de ser excepción; en muchos contextos se ha vuelto condición. A.W. Tozer advertía que negar la dependencia humana distorsiona la vida. Teresa de Calcuta recordaba que Cristo sigue diciendo: “tengo sed” en el sufrimiento del mundo. Y negar la necesidad no fortalece en ninguna de las áreas humanas. Invisible o no, la necesidad sigue operando.

“Tengo sed.” —Juan 19:28.

Sexta palabra: Consumación.

Cuando nada termina, tiende a reiniciarse. Uno de los rasgos de este tiempo es la incapacidad de cerrar: conflictos prolongados, decisiones postergadas, reformas inconclusas. El mundo sigue acumulando procesos abiertos. La cruz introduce una palabra que no admite extensión: terminado. Spurgeon afirmó que nada quedó pendiente. Tomás de Aquino sostuvo que la obra es perfecta y suficiente. Lo que no se cierra, se arrastra. Esto aplica tanto a las naciones como a las personas. “Consumado es.” —Juan 19:30.

Séptima palabra: Entrega.

Cuando el control no alcanza, lo mejor del ser humano se diluye. En un mundo que busca controlar variables —economía, seguridad, estabilidad—, la realidad demuestra constantemente que el control es limitado. Las crisis globales recientes lo han evidenciado: no todo puede preverse, no todo puede gestionarse. Timothy Keller enseñaba que la confianza no es control, sino descanso en la fidelidad de Dios. Ignacio de Loyola proponía la entrega como libertad. Confiar es soltar sin perder sentido. No es renunciar a actuar; es reconocer los límites del control. “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.” —Lucas 23:46.

No todo se pierde: Resurrección.

Cuando el colapso no es definitivo, la vida se recupera. En un contexto global donde se habla de crisis energética, inflación, tensiones geopolíticas y fragilidad institucional, la sensación dominante es de desgaste. Pero la resurrección introduce una afirmación que rompe esa lectura: el final visible no siempre es el final real. N.T. Wright sostiene que la resurrección es un hecho que redefine la historia. Benedicto XVI afirmó que inaugura una nueva forma de vida. Porque no todo lo que parece colapsar ha terminado. Le dijo el ángel a María: “No está aquí, ha resucitado.” —Lucas 24:6.

A veces seguimos buscando las respuestas en el mismo lugar donde se produjo la herida: en el conflicto, en la escasez, en la presión o en el control. Y volvemos, una y otra vez, al mismo punto, como si el dolor tuviera la última palabra. Pero la cruz no responde de esa manera. No explica el dolor. Lo sostiene. Y en ese sostener, algo ocurre: el dolor deja de ser lo que define y comienza a ser lo que revela.

En el libro La palabra que sostiene se afirma que el ser humano no se rompe solo por lo que vive, sino por no tener una palabra suficiente para sostenerlo. La cruz confirma esa afirmación: en el momento más oscuro, la palabra no desaparece; se vuelve lo único que permanece. Por eso, este tiempo no pide más respuestas. Pide una palabra que no se rompa cuando todo se rompe.

La cruz no eliminó el dolor: lo cargó. La resurrección no evitó la muerte: la venció. Y entre ambas queda una certeza que no necesita explicación: La palabra no evita el dolor. Pero lo sostiene… hasta que deja de tener la última palabra.

Referencia:

Benjamín Amathís, La palabra que sostiene (Santo Domingo, R. D.: en imprenta, 2026).

Matías Benjamín Reynoso Vizcaíno Educador Matías Benjamín Reynoso Vizcaíno es académico, investigador y servidor público. Doctor en Educación por Nova Southeastern University (EE. UU.), ha desarrollado una trayectoria orientada al fortalecimiento de la calidad educativa, la formación docente y la articulación de iniciativas nacionales vinculadas a la educación técnico-profesional. Posee una sólida experiencia en procesos de gestión académica, diseño y actualización curricular, así como en proyectos de desarrollo institucional y en la mejora continua. Su pensamiento integra una mirada ético-espiritual centrada en la responsabilidad pública, la esperanza y la dignidad humana. También escribe bajo el seudónimo literario Benjamín Amathís, desde el cual desarrolla poesía, narrativa y textos de sensibilidad espiritual. Es columnista del diario Acento, donde aborda temas de ética, ciudadanía, vida pública y educación en la columna El Grano de Mostaza. Ver más