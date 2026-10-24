Según las encuestas más recientes, la proporción combinada de personas que tienen la intención de votar por los partidos Laborista y Conservador en unas elecciones parlamentarias es de apenas un 48,6 % (con el Partido Laborista de Andy Burnham en un 27,9 % y el Partido Conservador de Kemi Badenoch en un 20,7 %).

En vista de esto, podría decirse que es un error centrarse demasiado en lo que dijo cada líder en las recientes conferencias de sus partidos. No obstante, los discursos fueron fascinantes, en parte porque fueron buenos, pero también porque se remontaron al pasado.

De los dos, el discurso de Badenoch fue el más impactante porque, rompiendo con la tradición conservadora, no se limitó a evocar a Margaret Thatcher.

La líder conservadora no lo mencionó, pero a mí me vino a la mente Benjamin Disraeli. Aunque tenía ascendencia extranjera, él creó el Partido Conservador moderno del Reino Unido. Por eso acogí con entusiasmo cuando Badenoch declaró, en relación con una posible alianza con los partidos Reforma Reino Unido y Restaurar Gran Bretaña, que: «La gente se merece algo mejor que eso y nosotros les vamos a dar algo mejor que eso. El carácter, la conducta y los principios importan. No quiero vivir en un país gobernado por gente que debate si mis hijos mestizos son ingleses».

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En mi opinión, esta fue una forma ideal de remontarse al pasado. Sí, existen dudas sobre sus políticas. Entre otras cosas, eximir a la «vivienda familiar» del impuesto de sucesiones haría que el mercado inmobiliario fuera menos fluido cuando necesita serlo más. Pero al menos ella expresó una alternativa sólida a la xenofobia aislacionista de los partidos Reforma Reino Unido y Restaurar Gran Bretaña.

Esto nos lleva al intrigante caso de Burnham. Él es un político talentoso que expresa bien sus ideas y apela a los valores tradicionales del Partido Laborista relacionados con las aspiraciones de la clase trabajadora. Estos valores son, sin duda, esenciales para la salud de las democracias modernas. Pero él fue más allá en su discurso al afirmar que «Gran Bretaña ha estado en el camino equivocado durante mucho tiempo. Desindustrialización. Desregulación. Privatización. Austeridad. Brexit». Él también se quejó de «Vivienda. Agua. Energía. Transporte. Cuidado social. Desmantelados y vendidos».

Esto no es del todo incorrecto. Pero parte de ello definitivamente sí lo es.

¿Funcionaba bien el Reino Unido de la década de 1970, antes de Thatcher? No. La industria manufacturera británica se había vuelto notoriamente propensa a las huelgas y poco competitiva a nivel internacional. British Leyland Motor Corporation, que para entonces era donde se concentraba la mayor parte de la industria automotriz del Reino Unido, fue parcialmente nacionalizada en 1975.

Las relaciones laborales eran una catástrofe en muchos sectores, incluyendo las industrias nacionalizadas del carbón, del acero y de los ferrocarriles, pero también en otros servicios públicos. Los días perdidos por huelgas alcanzaron niveles extraordinarios a principios de la década de 1970, entre 1979 y 1980 y a mediados de la década de 1980. La inflación anual de los precios al consumidor alcanzó un máximo del 27 % en agosto de 1975. Thatcher no causó estos males; su elección fue más bien un síntoma de ellos. La gente estaba harta.

Los servicios nacionalizados de ferrocarriles, telefonía, electricidad y aviación tampoco eran precisamente modelos de eficiencia. Por el contrario, adolecían de numerosos problemas, entre ellos el estricto control de las inversiones por parte del Tesoro; en otras palabras, la politización. La experiencia demostró que el servicio mejoraba, a menudo de manera espectacular, siempre que la compañía privatizada operaba en un mercado competitivo.

Además, la pérdida de empleos en el sector manufacturero no ha sido exclusiva del Reino Unido. Sí, fue mayor que en la mayoría de los demás países, en parte debido a las políticas macroeconómicas erróneas de la década de 1980, pero aún más debido a las debilidades fundamentales de muchos fabricantes británicos. En resumen, nada podría haber detenido gran parte de la desindustrialización del Reino Unido. Tampoco hay nada que ahora pueda revertirla sustancialmente. En la era de la inteligencia artificial (IA), los empleos en las fábricas seguramente seguirán disminuyendo.

Por último, pero no menos importante, la queja de Burnham sobre la «desregulación» también es errónea, por dos razones.

La primera es que la interacción entre la reintroducción de regulaciones y las políticas de bienestar social erróneas no está ayudando en absoluto al mercado laboral. Los incentivos, como él mismo ha señalado al referirse al número de jóvenes que no estudian, no trabajan ni participan en capacitación, sí importan. Como yo he argumentado anteriormente, los instintos «dirigistas» del Gobierno de Keir Starmer —en los que el Estado ejerce un alto grado de control, dirección activa e intervención sobre la economía— ya eran problemáticos. Si Burnham no tiene mucho cuidado, el exceso de regulación podría empeorar considerablemente.

La segunda razón es que gran parte de lo que nos gustaría hacer —en particular, construir cosas— se ve impedido por regulaciones, tanto antiguas como nuevas. Necesitamos más desregulación en muchos ámbitos. De hecho, la idea de que el Reino Unido es una economía desregulada es, en aspectos fundamentales, todo lo opuesto a la verdad. Si fuera cierto, ya estaría repleto de trenes de alta velocidad, centrales nucleares, parques eólicos, pistas de aterrizaje en aeropuertos, viviendas y mucho más. Pero no es así. Lograr que se construya cualquier cosa es una pesadilla, como acertadamente argumenta la campaña de Britain Remade.

Sin embargo, Burnham tampoco está del todo equivocado. La privatización de un monopolio natural, como el del agua, no fue necesariamente una mejora. Más importante aún, la disminución de la construcción por parte de las autoridades locales efectivamente provocó una caída enorme y permanente en la construcción de nuevas viviendas: entre 1960 y 1980, inclusive, el Reino Unido construyó 7 millones de viviendas; entre 2005 y 2025, construyó menos de 4 millones. Dado lo elevados que se han vuelto los precios de la vivienda en algunas áreas, especialmente en Londres y en el sureste de Inglaterra, esto probablemente en gran medida se deba a un exceso de regulación. Es posible que las autoridades locales puedan, de hecho, sortear este problema con mayor facilidad.

Sin embargo, lamentarse por el thatcherismo no es una estrategia de crecimiento. Tampoco lo es, por sí solo, el lema de la «reindustrialización». Ni tampoco, en sí misma, la «devolución del poder» o descentralización. ¿Cuenta el Gobierno de Burnham con una estrategia coherente para el crecimiento económico? Quizás el presupuesto de la próxima semana nos lo revele. Pero no está claro en qué consiste. Regresar a la década de 1970 no es una estrategia de crecimiento: no podemos volver al pasado.

Martin Wolf. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

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