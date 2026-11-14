RD, Cuba y Haití fortalecen sus servicios esenciales

Con el propósito de consolidar una respuesta regional articulada frente al impacto de los desastres, especialistas de República Dominicana, Cuba y Haití se reunieron en Santo Domingo del 3 al 5 de noviembre de 2026 en el marco del «Diálogo regional: Infraestructura crítica bajo presión, por un Caribe más resiliente». El encuentro permitió pasar revista a los avances del proyecto trinacional enfocado en la resiliencia de los sectores de educación, agua potable y evaluación sísmica, una iniciativa ejecutada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiada por la Coalición para la Infraestructura Resiliente ante Desastres (CDRI).

Se trata de un programa que, a lo largo de tres años, posibilitó el intercambio técnico de más de 50 profesionales de las tres naciones. Esta iniciativa fue posible gracias a las contribuciones de los Gobiernos de India, Australia y el Reino Unido, así como de la Unión Europea, a través del Fondo Acelerador de Resiliencia de Infraestructura (IRAF) de la CDRI.

Tuve el honor de formar parte de este equipo multidisciplinario, lo que genera una profunda satisfacción institucional al constatar cómo tres naciones antillanas —expuestas a continuas amenazas geológicas e hidrometeorológicas— se articulan para diagnosticar y fortalecer sus servicios básicos de educación y agua potable antes de que ocurran eventos que puedan provocar su colapso.

Los resultados acumulados en beneficio de la región abarcan 4,300 infraestructuras hidráulicas evaluadas, 15 centros educativos examinados, 50 especialistas capacitados y la movilización de recursos técnicos y financieros para intervenir las instalaciones priorizadas. Un logro de singular relevancia ha sido el avance en la estandarización de metodologías comunes de diagnóstico, lo que permitirá transformar los levantamientos técnicos en decisiones estratégicas de planificación, mantenimiento preventivo e inversión pública oportuna.

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En el sector educativo, la República Dominicana diagnosticó siete planteles aplicando el Índice de Seguridad en Centros Educativos (ISCERD). Por su parte, Haití intervino ocho escuelas en Puerto Príncipe y el Departamento Norte, impulsando además la adaptación de esta herramienta al contexto local mediante la plataforma ISCERH.

En cuanto a los sistemas de agua potable, Cuba logró analizar 4,319 obras —equivalentes al 63 % de su inventario nacional— mediante el Sistema de Gestión Integrada del Agua (S-GIA). En la República Dominicana se examinaron cuatro instalaciones clave, incluyendo el acueducto del municipio de Quisqueya, donde ya se planifican mejoras funcionales y estructurales. En paralelo, la delegación haitiana completó las evaluaciones en dos acueductos estratégicos del Departamento Oeste y avanzó en el levantamiento de otras regiones.

Durante la jornada de cierre, es preciso destacar los mensajes de las autoridades convocantes. La Sra. Ana María Díaz, Representante Residente del PNUD en el país; el Dr. Max Puig, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL); el Ing. Leonardo Reyes Madera, Director General de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE); y el Sr. Juan Fernández, Asesor de la Defensa Civil dominicana, agradecieron a la CDRI por el respaldo otorgado para dotar a nuestros territorios de herramientas concretas ante la ocurrencia de futuros desastres.

En esa misma línea, la Sra. Aishwarya Pillai, especialista del programa IRIS/SIDIS de la CDRI, subrayó que la resiliencia no debe ser una consideración posterior, sino un componente integrado desde las fases de planificación, inversión, diseño y operación de las obras esenciales, enfatizando que la cooperación regional resulta indispensable para cerrar las brechas de vulnerabilidad.

El encuentro contó además con valiosas ponencias internacionales de expertos de Colombia, Chile, Costa Rica y Japón. El Ing. Alonso Brenes, geógrafo costarricense y consultor internacional, dictó la conferencia inaugural intitulada «De infraestructura a servicios resilientes: oportunidades para conectar la gestión del riesgo de desastres, la inversión pública y el desarrollo». Asimismo, el Ing. Eduardo Orlando Hurtado Gajardo, especialista chileno en ingeniería sísmica y asesor técnico del Ministerio de Obras Públicas de Chile, expuso la experiencia de su nación en la reducción del riesgo por terremotos, compartiendo lecciones sobre estándares técnicos y normas de edificación.

La agenda incluyó la disertación del Ing. Marco Antonio Giraldo Rincón, geólogo colombiano, quien abordó la articulación de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) con los sectores de agua y educación. El cierre estuvo a cargo del Dr. H. Kit Miyamoto, reconocido especialista internacional en respuesta a emergencias, quien expuso sobre la evaluación de daños posdesastre, la gestión de escombros y las lecciones aprendidas tras eventos sísmicos de gran magnitud a escala global.

En conclusión, los participantes coincidieron en que los servicios esenciales son el pilar fundamental del desarrollo económico, la cohesión social y el ejercicio pleno de los derechos de la población. En consecuencia, el ordenamiento territorial y la resiliencia estructural deben integrarse formalmente en las políticas públicas para garantizar infraestructuras seguras, adaptables y sostenibles a largo plazo.

Bernardo Rodríguez Vidal Psicólogo clínico Bernardo Rodríguez Vidal / Periodista, psicólogo clínico y organizacional, con maestría en Alta Gerencia. Consultor en gestión de riesgo de desastres y temas ambientales; dedicado a la labor social y política de manera incansable desde su juventud. Ver más